Ce 22 juin était comme le début de Noël pour les nerds et les fans de bandes dessinées ou de super-héros en général, DC a décidé de mettre en place une convention virtuelle pour présenter les avancées des projets qu’ils ont dans le futur. Il y en avait pour tous les goûts, avec des publicités pour les jeux vidéo et des séries de tous les personnages que l’on adore, mais l’attention était entièrement portée par l’univers cinématographique et ses films.

Quelques jours avant cet événement, nous savions que nous allions voir des progrès et le détail occasionnel de films très attendus tels que Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Flash, Black Adam, La version de Zack Snyder de Ligue de justice et bien sûr, Le Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson. Et pour ne pas manquer un seul détail que ce qu’ils nous ont révélé, ici, nous vous dirons absolument tout ce que nous avons vu au DC FanDome.

Le DC FanDome a débuté avec Wonder Woman 1984

Dès le début, le DC FanDome n’a absolument rien sauvé, et le premier panneau qu’ils ont diffusé était celui de la deuxième cassette de Diana Prince, Wonder Woman 1984. Un à un, les protagonistes de ce nouveau film sont apparus, Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig, Pedro Pascal et bien sûr, le directeur de tout ce projet, Patty Jenkins, qui a répondu aux questions de divers fans sur le film.

Il y avait des invités très spéciaux comme Linda Carter, qui a joué Wonder Woman dans la série télévisée des années 1970. Mais la bonne chose est arrivée à la fin, car presque quand ils étaient sur le point de se dire au revoir ils nous ont montré la dernière bande-annonce du film, qui est bourré d’action et nous a donné un autre aperçu de Gal Gadot avec l’armure dorée et surtout, lutter contre Cheetah (Wiig) et le conflit qu’il aura avec Maxwell Lord (Pascal).

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 1er octobre, Mais en attendant, Ici, vous pouvez consulter la bande-annonce qu’ils ont révélée dans le DC FanDome:

Voir sur YouTube

Le flash et le premier regard sur le nouveau costume de Barry Allen

Bien sûr, une convention virtuelle aussi importante que le DC FanDome devrait présenter le super-héros le plus rapide de son univers. C’est pour ça que Ezra Miller, Andy Muschietti avec sa femme Barbara et le scénariste, Christina Hodson, est apparue en grande pompe sur le panneau de The Flash pour nous raconter quelques détails de ce film tant attendu.

Bien que nous pensions qu’ils pourraient nous laisser un teaser – et dans l’un d’entre eux une bande-annonce – la vérité est qu’ils ont préféré parler du projet en général. Autour du bon Ezra a jeté des faits curieux sur son personnage, mais la chose intéressante est venue quand ils ont mentionné que la bande ferait référence à l’arc Flashpoint et que grâce à ça, il y avait la possibilité qu’à l’avenir, nous pourrions voir plus de croisements épiques dans l’univers DC.

Pour couronner le tout Ils nous ont révélé les arts conceptuels du costume qu’Ezra Miller portera dans The Flash. Selon les mots d’Andy Muschietti, il aura un look très classique avec ces rayons qui sortent de son corps chaque fois qu’il court à des vitesses inimaginables, et le meilleur de tous était que ces images venaient quelque part où Barry Allen était accompagné de Batman lui-même.

Ce film devrait commencer le tournage l’année prochaine. à paraître sur grand écran le 3 juin 2022. N’êtes-vous pas excité à ce sujet?

La Suicide Squad sera folle

Le rythme n’a jamais ralenti au sein de la convention et à la surprise de beaucoup, L’un des panneaux les plus complets était The Suicide Squad. Le premier à apparaître fut le réalisateur de toute cette bande, James Gunn, puis le casting complet de cette nouvelle histoire est sorti, dirigé par Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Mayling NG, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Sean Gunn.

En plus de confirmer les personnages que chacun de ces acteurs jouera sur la bande et en répondant aux questions des fans (où d’ailleurs, le bon Joaquin Cosío fait un camée), Gunn a également publié quelques images des coulisses du tournage., où il dit lui-même que c’est le plus grand film qu’il ait réalisé à ce jour, plein d’explosions, d’action et plus encore.

Nous savions déjà que The Suicide Squad sera présenté en première l’année prochaine, mais le DC FanDome a annoncé qu’il sortira officiellement en salles le 6 août 2021. Mais pendant que nous attendons ce jour à venir, voyez le petit aperçu qu’ils nous ont montré de cette bande:

Voir sur YouTube

Le teaser de Justice League Snyder Cut est enfin sorti!

C’était sans aucun doute l’un des moments que tous les fans de DC attendaient, car après de nombreuses rumeurs et des avancées occasionnelles, Zack Snyder est apparu au FanDome pour nous montrer le teaser de sa version de Justice League. Avant de se lancer avec toute l’action et pour ne pas perdre l’habitude, le réalisateur a répondu à quelques questions que les protagonistes de cette histoire ont envoyé et lu, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Parker et Jason Momoa.

Mais ce qui est intéressant, c’est quand est venu le temps de parler du Snyder Cut maintenant. Au début a révélé que le film sera présenté en quatre parties en 2021 pour HBO Max, parce que le matériel dont il dispose est trop long pour tout montrer ensemble, mais à la fin tout cela faisait partie de la même histoire. Comme si cela ne suffisait pas, Il a également avoué qu’il cherchait un moyen de le distribuer au-delà des plateformes de streaming.

Donc, pour finir, Zack Snyder nous a laissé le teaser officiel de la Justice League et cela commence par tout, car la première scène est celle du mal Darkseid assassiner quelqu’un. Au fur et à mesure de sa progression et pendant que nous écoutons une belle reprise de «Hallelujah» de Leonard Cohen, nous voyons Superman, Batman, Cyborg, Wonder Woman, The Flash et Aquaman face à leurs propres problèmes pour se réunir et ainsi se battre ensemble.

Voir sur YouTube

Dwayne Johnson arrive à DC en tant que Black Adam

Pendant des années, Dwayne Johnson –Connu des fans de catch sous le nom de The Rock– cherchait l’opportunité d’entrer dans cet univers cinématographique. Après si longtemps, cela s’est accompli, ce sera le protagoniste de Black Adam. C’est pourquoi il est venu avec tout au DC FanDome pour présenter en grande pompe beaucoup de détails du premier film de cet anti-héros décalé.

Pour commencer, il nous a montré divers arts conceptuels de son personnage, l’histoire derrière lui et même le logo officiel du film. Comme si cela ne suffisait pas, il a également répondu aux questions des fans et l’acteur est apparu là-bas Noah Centineo -Qui jouera Atom Smasher sur cette production. Et si cela ne suffisait pas à nous exciter, cela a également confirmé que Hawkman, Dr.Fate, Cyclone apparaîtra dans le film, donnant lieu à naissance de la Justice Society of America.

On connaît déjà le nom et la date de sortie de la suite de Shazam!

L’année dernière, il est sorti en salles Shazam, qui à la surprise de beaucoup a reçu d’excellentes critiques. Ce projet l’a mis en vedette Zachary Levi et était dirigé par David F. Sandberg, mais grâce au succès qu’il a eu Il a été confirmé qu’une suite serait publiée dans quelques années Dont nous ne savions absolument rien jusqu’à présent, car ils ont vu dans le DC FanDome l’occasion idéale de donner quelques détails.

En plus de Levi et Sandberg, une grande partie du casting qui apparaîtra dans ce film comme Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Megan Good, Asher Angel, Faithe Herman et Sinbad. Mais tout a explosé lorsqu’ils ont annoncé le nom de ce prochain film: Shazam! Fureur de la Dieux, puis ils nous ont raconté de quoi parlera cette histoire, qui se concentrera sur tout ce qui est arrivé à BIlly Batson, Freddy Freeman et leur famille de frères super puissants.

Ici, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car bien que nous ayons pensé qu’il arriverait en salles jusqu’en 2022, Warner Bros.et DC Comics ont décidé de retarder la sortie du film en raison du coronavirus. La première de la suite de Shazam! est prévue pour le 4 novembre 2022.

Le Batman a époustouflé les fans de DC

DC FanDome touchait à sa fin – en termes de nouvelles avant-premières de films – mais fermez en beauté avec les films les plus attendus de toute la convention, The Batman, et le garçon l’a déçu du tout. Le panel a commencé par une salutation de Robert Pattinson, le protagoniste de cette nouvelle adaptation, saluant les fans du monde entier et espérant que ce qu’ils allaient révéler plaira à chacun d’eux.

Après tout ça, le réalisateur du film, Matt Reeves, est sorti, qui a répondu à beaucoup de questions sur l’intrigue, l’histoire de Bruce Wayne, la ville de Gotham que nous verrons et même les personnages qui seront autour comme L’énigme et Catwoman (interprété par Paul Dano et Zöe Kravitz respectivement). Mais mettre fin à tout cela est venu ce que les fans voulaient voir, un petit aperçu de cette bande.

Et à en juger par ce que nous voyons, Le Batman promet beaucoup. Tout commence par un Bruce Wayne dérangé, qui, avec le commissaire Gordon, enquête sur un crime où apparaissent de nombreux indices de The Riddler. Au fur et à mesure que la bande-annonce progresse et pendant la lecture de « Something In The Way » de Nirvana, On voit cet homme chauve-souris qui a apparemment une grande soif de vengeance et cherchera à tout prix à atteindre son objectif.

Voir sur YouTube