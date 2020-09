2020 a complètement changé notre façon de vivre, puisque le coronavirus a attaqué le monde entier, des événements massifs ont dû être reportés et l’industrie du divertissement a commencé à claquer des doigts. Mais après des mois à analyser la situation et à imaginer comment la mettre en œuvre, À la fin de la journée, les Emmy Awards 2020 ont eu lieu, mais pas tels que nous les connaissions, avec de légers changements qui ont fait de cette cérémonie quelque chose de jamais vu auparavant..

Normalement, lors d’un événement de cette ampleur et comme nous en avons l’habitude, les nominés et les invités défilent sur le tapis rouge, nous laissant l’œil carré avec leurs plus beaux looks. Cependant, cette fois, les Emmys ont choisi de tout faire à distance, une livraison qui va parfaitement avec la situation à laquelle nous sommes confrontés en tant qu’humanité et complètement historiqueC’est le premier du genre en 72 ans.

Les Emmys ont commencé d’une manière très étrange

Comme si cela ne suffisait pas, les protagonistes de ce nouvel opus des Emmys ont eu la chance de choisir les tenues qu’ils porteraient pour recevoir leurs récompenses. Sur les réseaux sociaux, des actrices aiment Zendaya ou Shira haas Unorthodox nous a appris que ils ont choisi de ne pas perdre le glamour et de porter des robes spectaculaires, mais d’autres aiment Jennifer Aniston Ils ont préféré nous montrer comment ils se préparaient à voir la livraison « de chez eux », avec une robe, un masque et même une coupe de champagne.

L’hôte de ce 2020, Jimmy Kimmel, est revenu à cette cérémonie après quatre ans d’essais avec de nouveaux présentateurs et des moyens d’innover dans la cérémonie pour apporter ce dont beaucoup ont besoin en ce moment: le plaisir. Au début de son discours, il a mentionné que il est étrange d’organiser une cérémonie de remise de prix alors que le monde est confronté à une situation critique comme le coronavirus, mais il a été très clair que cela a été fait pour apporter un peu de joie au monde.

Avec une distance saine et tout, mais Jimmy Kimmel était l’hôte

En outre, Kimmel a poursuivi en disant que la télévision est l’amie de beaucoup lorsque les choses ne vont pas bien., et que cela les avait motivés à faire avancer le spectacle; Bien sûr, alors qu’il a renversé quelques blagues contondantes, toux, toux Pandemmys… mais plus tard, beaucoup d’entre nous ont été déroutés par une situation étrange. Soudainement et Pendant que le présentateur parlait, des images de différentes étoiles apparaissaient en train d’applaudir et de rire de tout ce qu’il disait.

Et bien que pendant un moment nous pensions qu’ilLes Emmys de cette année iraient avec les nominés les plus importants réunis en un seul endroit, Jimmy Kimmel nous a donné une énorme vérification de la réalité: c’étaient des scènes de récompenses passées et en réalité, toutes celles qui étaient considérées pour les meilleures catégories de la nuit ils ont fait le tour de la planète dans plus de 100 endroits pour assister au spectacle.

S’il y avait des invités lors de la cérémonie Emmy … mais très peu

Bien qu’avec cela, nous pensions que la nuit irait voir toutes les stars dans le confort de leur maison, en attendant que leurs noms soient entendus parmi les gagnants, il y avait des invités qui ont enregistré des présentations afin que cela ne devienne pas plus étrange que ce que c’était déjà le cas. Jason Bateman, Jennifer Aniston, Zendaya – qui a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dramatique -, Jason Sudeikis et d’autres sont apparus avec le présentateur (avec une distance saine) pour présenter certaines catégories et nous donner des moments de plaisir.

Alors, Nous avons connu les gagnants des Emmy Awards 2020. Ruisseau Schitt il a complètement volé l’attention de caaasi dans la première heure de la cérémonie parce qu’il a balayé chacune des catégories de comédie. Mais plus tard, le reste des nominations importantes arriverait, Meilleur acteur (ou second rôle) dans la comédie et le drame dans une série limitée ou un film, une émission de télé-réalité, un talk-show et bien d’autres, bien que les surprises restent un facteur important.

Après tout, ils ont récompensé le meilleur de la télévision

Shaquille O’Neal, Zooey Deschanel, Lin Manuel-Miranda, David Letterman, Oprah Winfrey et jusqu’à Count Count Sesame Street a semblé nous faire un moment très agréable. Mais il y avait aussi des surprises spectaculaires, comme le moment où Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow avec Jason Bateman, encore une fois au casting Ils sont allés à la table ensemble pour organiser une réunion de petits amis attachante.

Mais à la fin de la journée et malgré l’étrange de cette cérémonie – surtout au début, personne n’en comprenait la dynamique -, Ils se sont adaptés aux temps étranges dans lesquels nous vivons et surtout ils ont atteint leur objectif, récompenser le meilleur de la télévision. Nous ne savons pas si les prochaines tranches suivront l’exemple des Emmy, mais de quelque chose dont nous pouvons être sûrs, Tant que le coronavirus n’est pas entièrement contrôlé, les cérémonies hollywoodiennes devront être similaires à celles-ci.