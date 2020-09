Comme Donald Trump réfléchissait à qui devait succéder à Justice Anthony Kennedy à la Cour suprême à l’été 2018, il a rencontré pour déjeuner avec Sean Hannity et Rudy Giuliani dans son club de golf privé à West Palm Beach. Selon une source informée de la conversation, Hannity et Giuliani ont fait valoir que Trump devrait nommer Amy Coney Barrett, juge de la cour d’appel fédérale et professeur de droit à Notre-Dame, car ses références conservatrices mobiliseraient la base du président. “Hannity et Rudy ont dit:” Vous allez avoir un combat de confirmation de toute façon, alors choisissez Barrett “”, a déclaré la source. Trump leur a dit qu’il allait choisir Brett Kavanaugh, qu’il considérait comme un choix plus sûr.

À 43 jours des élections, Trump a hâte de se battre alors qu’il se déplace rapidement pour occuper le siège de Ruth Bader Ginsburg. “Cette nomination est une baise à gauche”, m’a dit un républicain proche de la Maison Blanche. Deux ans plus tard, Barrett est le favori. Selon une source, Trump a déclaré au président de la Federalist Society Leonard Leo avant la mort de Ginsburg qu’il nommerait Barrett pour occuper son siège s’il s’ouvrait. La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire.

Les positions de division de Barrett sur des questions comme l’avortement, qui la retenaient la dernière fois, pourraient maintenant être saisies pour pousser la gauche dans une bataille entre culture et guerre dans les derniers mois de la campagne. “Ce serait une faute professionnelle de ne pas nommer Barrett”, ancien conseiller de Trump Sam Nunberg m’a dit. «Vous aurez une puissance juridique juridique catholique qui sera attaquée par la gauche», a-t-il déclaré. «Cela sera particulièrement utile en Pennsylvanie pour rappeler aux électeurs catholiques que [Joe Biden] soutient les avortements de troisième cycle. » (Biden, également catholique, «n’a pas explicitement exprimé son soutien aux avortements tardifs», note NPR.) D’autres sources, cependant, ont déclaré que Trump envisageait fortement Barbara Lagoa, un juge de la cour d’appel fédérale cubano-américaine de Floride. On pense que Lagoa aiderait à assurer une victoire de la Floride en novembre.

Le drame SCOTUS a imprégné la campagne Trump d’un optimisme renouvelé après avoir été battue par des semaines de bombes dévastatrices de livres, d’élargissement des sondages et d’un nombre de morts de coronavirus aux États-Unis approchant les 200000. Juste un jour après la mort de Ginsburg, les fidèles de MAGA scandaient: «Remplissez ce siège!» lors du rassemblement de Trump en Caroline du Nord – et la campagne vend déjà des T-shirts avec le slogan. Des sources ont déclaré que Trump voyait choisir le remplaçant de Ginsburg comme s’il écrivait une nouvelle histoire dans l’émission de téléréalité qu’il produisait. “Je vous garantis qu’il fait défiler les femmes juges à la Maison Blanche tous les jours pendant la semaine prochaine”, a déclaré un ancien responsable. «C’est son truc. Il adore le jeu de devinettes de nomination.

Certains républicains à qui j’ai parlé ont même comparé le choc de Ginsburg à Jim Comey rouvrir le Hillary Clinton enquête par e-mail: un événement de cygne noir qui a fondamentalement modifié la trajectoire de la course. «Cela change la donne. Cela a juste changé le calcul pour tous les conservateurs qui votaient pour Trump », m’a dit un ancien responsable de l’aile ouest. “Il y a un long chemin à parcourir, et il doit y avoir une autre chaussure à abandonner, mais le développement de la Cour suprême est bon”, a déclaré un républicain de premier plan.

Il y a un élément de pensée magique dans cette vision optimiste de la race. Biden reste solidement en tête dans tous les sondages crédibles, à la fois au niveau national et dans les principaux États du champ de bataille, alors que le vote anticipé est en cours en Virginie, au Minnesota et ailleurs. Mais certains échos de 2016 sont impossibles à ignorer. La volonté de Trump de violer les règles de distanciation sociale et de répéter des mensonges à une échelle épique a permis à ses rassemblements et à ses remarques scandaleuses de dominer le cycle de l’actualité. Pendant ce temps, Biden mène une campagne prudente qui semble vouloir laisser Trump attirer l’attention des médias. Alors qu’il tempête le pays, Trump fait peu d’efforts pour se préparer au débat de la semaine prochaine modéré par Chris Wallace. Des sources ont déclaré que Trump avait des conversations occasionnelles avec le stratège en chef Jason Miller et ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie. «Fondamentalement, ce qui se passe, c’est qu’ils s’assoient et posent des questions à Trump. Mais Trump fait en quelque sorte son truc », a déclaré l’ancien responsable de l’aile ouest. Ajout d’une autre source républicaine: “Trump ne le prend tout simplement pas au sérieux.”

Plus d’histoires intéressantes de Vanity Fair

– Melania Trump ressemble beaucoup à son mari dans le nouveau livre de Stephanie Winston Wolkoff

– Jesmyn Ward écrit à travers le deuil au milieu des protestations et de la pandémie

– Comment la gestion par Trump des suprémacistes blancs pourrait créer une crise locale

– Ashley Etienne pourrait être l’arme la plus meurtrière de Biden contre Trump

– Quelle est la réalité derrière Netflix Hit Selling Sunset?

– Comment abolir la police, selon Josie Duffy Rice

– La pandémie crée un été sans fin dans les Hamptons

– D’après les archives: Les avantages et les dangers d’être la fille de Donald Trump

Vous en voulez plus? Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne Hive et ne manquez aucune histoire.