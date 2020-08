«Black Panther» de Marvel, mettant en vedette Chadwick Boseman dans le rôle-titre, s’est classé samedi parmi les cinq films les plus populaires des charts Apple et Amazon – un exploit notable, étant donné que le titre de super-héros à succès est également en streaming sur Disney Plus.

L’intérêt pour “Black Panther” – ainsi que pour les autres films de Boseman – a augmenté après l’annonce choquante de la mort de l’acteur vendredi. Il avait 43 ans.

«Black Panther» était n ° 2 sur le tableau des ventes d’Amazon Video des films américains les plus vendus dimanche matin, derrière la seule nouvelle version «Bill & Ted Face the Music».

Sur iTunes d’Apple, “Black Panther” était n ° 5 sur la liste des meilleurs films américains, juste après “42” au n ° 4, avec le portrait de Boseman du joueur de baseball noir révolutionnaire Jackie Robinson. «Marshall», avec Boseman dans le rôle du juge de la Cour suprême Thurgood Marshall, était n ° 8 sur iTunes. Les trois premières entrées sur la liste de films Apple US étaient «Bill & Ted Face the Music»; un ensemble à prix spécial des trois films «Bill & Ted»; et «Le roi de Staten Island».

«Black Panther» est sorti de Netflix aux États-Unis début mars 2020 pour venir à Disney Plus, dans le cadre du dénouement de l’accord de licence de sortie de Disney avec Netflix pour les États-Unis et le Canada.

Samedi, Disney Plus a présenté «Black Panther» dans la fenêtre du carrousel du haut du service avec le message «En souvenir de Chadwick Boseman». Certains fans ont demandé à Disney de rendre «Black Panther» en streaming gratuit en l’honneur de l’acteur décédé, mais pour l’instant, il n’est disponible que pour les clients payants.

«Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman», a publié Disney Plus sur son compte Twitter officiel vendredi soir. «Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix.”

Pendant ce temps, le TBS de WarnerMedia a diffusé «Black Panther» samedi à 21 h HE / PT et aura une répétition dimanche à 20 h HE / PT.

Le film «Black Panther» réalisé par Ryan Coogler a remporté une nomination aux Oscars pour le meilleur film, le premier film de super-héros jamais nominé dans la catégorie. Le film a une distribution presque entièrement noire, avec Boseman dans le rôle-titre aux côtés d’Angela Bassett, Michael B.Jordan, Forest Whitaker, Lupita Nyong’o et Danai Gurira. «Black Panther» a généré 1,35 milliard de dollars dans le monde au box-office lors de sa sortie théâtrale 2018.