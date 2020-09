Les hommages affluent encore du monde entier à la suite du décès choquant et inattendu de Chadwick Boseman, de nombreux fans de l’acteur et d’anciens collaborateurs ayant du mal à traiter la nouvelle qu’il avait succombé à une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon. .

L’industrie du cinéma s’est réunie pour célébrer sa vie et sa carrière, avec Marvel Studios en tête après avoir titré l’un de leurs plus grands succès au box-office, un avec un impact culturel qui va bien au-delà des limites du genre des super-héros. Panthère noire durera comme un monument à l’héritage de l’homme de premier plan, qui a abattu de nombreux obstacles en termes de représentation dans des blockbusters de 200 millions de dollars et a inspiré toute une génération.

Non seulement c’est la tranche la plus rentable de l’univers cinématographique Marvel qui n’est pas un film Avengers qui est devenu la première histoire de super-héros à décrocher une nomination pour le meilleur film aux Oscars, T’Challa de Boseman était sur le point de le devenir des figures de proue de toute la franchise après avoir jeté le gant et avoir définitivement prouvé que les films d’événements majeurs d’une distribution et d’une équipe principalement noires peuvent donner un énorme succès critique et commercial.

Dans une récente interview où il a discuté du décès de Boseman, la co-star de Black Panther, John Kani, a révélé que son fils à l’écran nourrissait toujours des doutes sur les chances de succès du film et a exhorté tout le monde à tout donner lorsque les caméras tournaient.

«C’était une présence incroyable d’un jeune homme qui est incroyablement tendu, urgent et absolument concentré. Il savait la plupart, plus que nous, que c’était un moment, et c’était le temps de l’Afrique. Il se sentait très au sérieux avec Ryan Coogler: «Les gars, nous avons une chance de faire un film entièrement noir, à Hollywood, financé par Marvel, et d’en faire le plus grand succès possible. Parce que cette opportunité pourrait ne pas se reproduire ». C’était ce genre d’acteur.

1,3 milliard de dollars plus tard et les préoccupations de Boseman semblent insignifiantes avec le recul, mais quand Panthère noire était en train de tourner, il n’y avait aucune garantie que cela se rapprocherait même de ce genre de chiffres, et l’une des plus grandes tragédies du décès de 43 ans est qu’il ne sera pas là pour occuper le devant de la scène en tant que T’Challa pour diriger la franchise dans le futur.