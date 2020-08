Chadwick Boseman, star de «Black Panther», est décédé vendredi après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, a confirmé son représentant à Variety. Il avait 43 ans.

Avant d’être choisi comme super-héros des studios Marvel, la carrière de Boseman a d’abord explosé avec ses représentations des icônes noires américaines Jackie Robinson (dans «42» en 2013) et James Brown (dans «Get on Up» en 2014).

“C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman”, a déclaré un communiqué publié sur son fil Twitter. «C’était l’honneur de sa vie de donner vie au roi T’Challa dans« Black Panther ».»

«Le décès de Chadwick est absolument dévastateur», a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel, dans un communiqué. «Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il incarnait beaucoup de personnes extraordinaires dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que n’importe quelle personne qu’il représentait. Maintenant, il prend sa place à leurs côtés comme une icône pour les âges. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous sommes en deuil ce soir avec sa famille.

Le président de Walt Disney Co., Bob Iger, a déclaré: «Nous sommes tous navrés par la perte tragique de Chadwick Boseman – un talent extraordinaire, et l’une des âmes les plus douces et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées. Il a apporté une force, une dignité et une profondeur énormes à son rôle révolutionnaire de Black Panther; brisant les mythes et les stéréotypes, devenant un héros tant attendu pour des millions de personnes dans le monde, et nous inspirant tous à rêver plus grand et à exiger plus que le statu quo. Nous pleurons tout ce qu’il était, ainsi que tout ce qu’il était destiné à devenir. Pour ses amis et des millions de fans, son absence de l’écran n’est éclipsée que par son absence de nos vies. À Disney, nous adressons tous nos prières et nos sincères condoléances à sa famille.

Bien que Boseman n’ait jamais parlé publiquement de son diagnostic, selon le communiqué, il a travaillé pendant une grande partie de sa carrière, à commencer par le rôle d’une autre icône noire américaine, l’avocat de la NAACP et futur juge de la Cour suprême Thurgood Marshall, dans le film “Marshall” de 2017 – un an avant la première de «Black Panther». Boseman est apparu le plus récemment dans le drame de Spike Lee sur la guerre du Vietnam «Da 5 Bloods», et cette année, il doit apparaître en face de Viola Davis «Ma Rainey’s Black Bottom», une adaptation de la pièce d’August Wilson, dirigée par George C. Wolfe.

Il est né le plus jeune de trois garçons et a grandi à Anderson, SC, par sa mère, qui travaillait comme infirmière, et son père, qui travaillait dans une usine textile. Quand il était junior au lycée, Boseman a écrit et mis en scène une pièce de théâtre sur la mort par balle d’un coéquipier de basket-ball, qui a orienté sa vie vers les arts. Il a étudié la réalisation à l’Université Howard, où il a été encadré par Phylicia Rashad.

Après avoir déménagé à New York, Boseman a fait partie de la scène théâtrale locale et a commencé à décrocher des rôles d’invités dans des émissions comme «Law & Order», «CSI: NY» et «ER», ainsi qu’une partie régulière de la série sur la NBC mystère «Personnes inconnues». Le premier grand break de Boseman, cependant, est venu quand il a été jeté dans «42» pour jouer Jackie Robinson, le premier homme noir à jouer dans la Major League Baseball.

De manière poignante, la mort de Boseman est le même jour que Jackie Robinson Day, la célébration annuelle de la MLB du joueur pionnier.

La réaction à la mort de Boseman a été rapide et profonde. Joe Biden et Kamala Harris, les candidats démocrates aux postes de président et de vice-président, ont exprimé leurs condoléances sur Twitter.

La vraie puissance de @ChadwickBoseman était plus grande que tout ce que nous avons vu à l’écran. De la Panthère noire à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient, même des super héros. Jill et moi prions pour ses proches en cette période difficile. – Joe Biden (@JoeBiden) 29 août 2020

Navré. Mon ami et collègue Bison Chadwick Boseman était brillant, gentil, érudit et humble. Il est parti trop tôt mais sa vie a fait une différence. Envoyant mes sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ – Kamala Harris (@KamalaHarris) 29 août 2020

Feige a d’abord annoncé que Boseman avait été choisi pour T’Challa, alias Black Panther, le 28 octobre 2014, lors d’une présentation à la presse éclatante de la prochaine ardoise du studio. L’acteur a reçu de nombreux éloges pour sa première apparition en tant que personnage dans “Captain America: Civil War” en 2016, qui ne faisait que s’attendre aux débuts imminents de “Black Panther” – le tout premier film de Marvel Studios mis en vedette par un acteur noir – qui beaucoup plus.

Boseman, au moins extérieurement, les a épaulés avec facilité – même après que le film ait brisé les records du box-office lors de ses débuts en février 2018. «Black Panther» a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde, révélant à tout jamais le mensonge pernicieux à Hollywood que les films avec principalement des noirs lancent ne sera pas dégoûtant à l’étranger.

Il est difficile de surestimer l’impact de «Black Panther» et Boseman sur la culture au sens large. Le film était le premier film de super-héros jamais nominé par les Oscars pour le meilleur film, remportant six autres nominations et en remportant trois. Plus précisément, en tant que Black Panther, Boseman a présenté au monde l’image d’un homme noir puissant et réfléchi qui était le chef d’une nation africaine prospère et un super-héros prêt à se lancer dans n’importe quelle bataille qu’il jugeait utile de combattre, peu importe le chances.

Avant la première de «Black Panther», Variety lui a demandé s’il était possible de faire une suite.

«Je profite de ce moment», dit-il. “Si nous commençons à parler de suites – si nous en faisons quatre, deux, trois d’entre elles – je veux juste qu’elles soient toutes spéciales comme celle-ci.”

Boseman laisse dans le deuil sa femme et sa famille.