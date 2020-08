Une interview de 2018 avec feu Chadwick Boseman, dans laquelle l’acteur s’est effondré en parlant de deux patients atteints d’un cancer en phase terminale qui s’accrochaient pour voir le film Black Panther, devient virale. Il vient d’être révélé que l’acteur luttait contre un cancer du côlon de stade IV lorsque l’interview et le tournage du film ont eu lieu.

S’exprimant lors d’un panel sur SiriusXM, Boseman a parlé de l’impact du film Black Panther sur les fans. Il a cependant pleuré en parlant de deux patients cancéreux en phase terminale avec lesquels il était en contact tout au long du tournage du film Marvel.

«Deux petits enfants, Ian et Taylor, sont récemment décédés d’un cancer et tout au long de notre tournage, je communiquais avec eux en sachant qu’ils étaient tous les deux en phase terminale. Et ce qu’ils m’ont dit, c’est – et [what] leurs parents ont dit qu’ils essayaient juste de tenir jusqu’à ce que ce film arrive [out]», dit-il, s’étranglant visiblement.

Boseman a qualifié l’expérience d ‘”humiliante” et a ajouté que le film “prenait une vie propre”.

«J’ai réalisé qu’ils attendaient quelque chose de grand», a-t-il poursuivi. “Je repense maintenant à un enfant et juste, tu sais, attendre que Noël arrive, attendre que mon anniversaire arrive ou j’attends un jouet que j’allais avoir la chance de vivre … j’ai vécu la vie attendait ces moments-là et cela me remit dans l’esprit d’être un enfant, juste pour vivre l’anticipation de ces deux petits garçons sur ce film. »

“Quand j’ai découvert qu’ils étaient [terminal]… “continua Boseman, s’interrompant alors qu’il tentait de finir sa phrase avant de s’effondrer.” Cela signifie beaucoup, “conclut-il, les larmes coulant sur ses joues.

Regardez l’interview complète ci-dessous.

L’homme de 43 ans est décédé d’un cancer du côlon vendredi 28 août à la maison avec sa femme et sa famille.

La bataille de l’acteur contre le cancer de stade IV n’a été rendue publique qu’après son décès. Il a été révélé qu’il avait tourné de nombreux films tout en subissant des traitements et des chirurgies.