Un service commémoratif privé a été organisé pour Chadwick Boseman en présence de sa femme et de ses co-stars de Black Panther.

Le Sun a rapporté que le service avait eu lieu le samedi 5 septembre à Malibu. L’acteur de 42 ans a été honoré avec une exposition qui comprenait sa photo et des fleurs. Il y avait aussi un musicien sur le tambour suspendu.

Michael B Jordan, Lupita Nyong’o, Winston Duke et d’autres anciens co-stars étaient présents. Les photos les montrent réconfortant la femme de Boseman, Taylor Simone Ledward.

Le service a eu lieu une semaine après le décès tragique de Boseman d’un cancer du côlon le 28 août.

D’anciennes co-stars ont rendu hommage à Boseman sur les réseaux sociaux. Josh Gad a partagé le message texte final qu’il a reçu de lui, qui rappelle à tous d’apprécier vraiment votre séjour sur Terre.

«Inspirez et expirez ce moment, et remerciez Dieu pour les beautés et les merveilles uniques de la journée», a-t-il dit à Gad. «Nous devons profiter de chaque instant possible pour profiter de la simplicité de la création de Dieu, que ce soit un ciel clair et un soleil ou une obscurité nuageuse.

Michael B.Jordan a également écrit un hommage déchirant à sa co-vedette et ami proche. «Tout ce que vous avez donné au monde… les légendes et les héros que vous nous avez montrés… vivra éternellement», a écrit Jordan. “Mais ce qui fait le plus mal, c’est que je comprends maintenant à quel point vous êtes une légende et un héros. Pendant tout ce temps, vous n’avez jamais perdu de vue ce que vous aimiez le plus. Vous vous souciez de votre famille, de vos amis, de votre métier, de votre Vous vous souciez des enfants, de la communauté, de notre culture et de l’humanité. Vous vous souciez de moi. “