Chadwick Boseman est décédé après une bataille contre le cancer du côlon, a confirmé le compte Twitter de l’acteur. La star la plus connue pour avoir joué le super-héros éponyme dans The Black Panther avait 43 ans.

«C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman», indique le communiqué sur Twitter. «Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces derniers [four] ans au fur et à mesure qu’il progressait vers la phase IV.

La déclaration a continué: «Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

«C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther.

«Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés.

L’acteur bien-aimé des Avengers avait gardé son combat contre la maladie privé et n’avait pas discuté publiquement de son diagnostic avant sa mort.

Représenter le roi T’Challa dans Black Panther – qui a été appelé «un moment déterminant pour l’Amérique noire» par le New York Times et «un jalon majeur» par Time – était une victoire énorme et attendue depuis longtemps dans la lutte pour la représentation; non seulement le film a été la première production de Marvel Studios à présenter une distribution principalement noire, mais il a également continué à battre des records et à briser tous les précédents lorsqu’il a été le premier film de super-héros à recevoir une nomination pour le meilleur film aux Oscars, et, finalement, le neuvième film le plus rentable de tous les temps.

Le travail qui est entré dans le film n’était pas quelque chose qui a été perdu pour feu Chadwick. Aux SAG Awards 2019, où les acteurs ont remporté le trophée de la performance exceptionnelle d’un acteur dans un film, un journaliste lui a demandé s’il pensait que le film portait un héritage dont la plupart des gens ne sont pas conscients – il a déclaré:

«Je dirais que je ne pense pas que les gens comprennent vraiment la quantité de détails, la maîtrise de la coiffure et du maquillage, de la garde-robe, de la scénographie. Je pense qu’il y a une déconnexion, peut-être parce que c’est un film de super-héros, peut-être parce que c’est un film noir, mais je ne pense pas que les gens comprennent que c’est l’équivalent de quelqu’un qui fait une pièce d’époque. C’est en fait plus difficile, parce que la tapisserie dont elle était tirée est tout tissée ensemble. La manière qui a été utilisée par les autres designers. . . toutes ces différentes parties de notre film, tout est tissé dans une tapisserie que je ne pense pas avoir jamais été réalisée par un autre film. Vous pouvez être dans les années 30. Vous pouvez être dans les années 1800. Vous pouvez être dans les années 1900. Mais pour créer un monde entier à partir des plus belles choses du continent et mettre tout cela ensemble à travers toutes ces lignes de production et faire croire aux gens que c’est un pays, je ne pense pas que les gens aient compris la difficulté de cela, et comment qui informe nos performances, comment il informe comment nous marchons, parlons et respirons dans cet espace.

King T’Challa n’était pas le seul super-héros noir que Chadwick a donné vie; il a également pris un grand honneur en jouant des icônes telles que Thurgood Marshall dans Marshall et Jackie Robinson dans 42.

Nos pensées restent avec sa famille et ses proches pendant cette période. Selon les mots du personnage que son représentant a appelé «l’honneur de sa carrière», Wakanda pour toujours.

Repose en paix.

