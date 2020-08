L’acteur Chadwick Boseman, connu pour être le protagoniste de Black Panther, est décédé ce vendredi 28 août à l’âge de 43 ans. Selon une publication sur ses réseaux sociaux, il est décédé après avoir eu du mal à dénombrer le cancer du côlon détecté en 2016. «Il est décédé à la maison avec sa femme et ses enfants», peut-on lire dans le communiqué.

Selon la même déclaration, Boseman a passé quatre ans à lutter contre le cancer. En 2016, il a été diagnostiqué et il était en phase III, et ces dernières années, il est passé en phase IV. « Véritable guerrier, Chadwick s’est battu contre tout cela et leur a offert de nombreux films qu’ils aiment tant. »

T’Challa, roi du Wakanda

La nouvelle surprend le monde du divertissement, car il s’agit de l’un des acteurs ayant l’une des carrières les plus actives de ces dernières années. Comme nous l’avons mentionné, Il a acquis une renommée mondiale en incarnant T’Challa, roi de Wakanda, en 2018 dans le premier opus de Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel.. Et en effet, une suite solo était prévue.

La dernière date de sortie du deuxième opus de Black Panther était prévue pour mai 2022. Les détails n’ont jamais été révélés, car le Comic-Con 2019 a été ignoré et confirmé plus tard au Disney’s D23 en août de la même année. L’idée était que Ryan Coogler reviendrait en tant que réalisateur et scénariste et Chadwick Boseman en tant que protagoniste. Comme nous le rappelons, Black Panther est l’un des 10 films les plus rentables de l’histoire et a reçu (à ce jour) les meilleures critiques de l’ensemble du MCU.

Boseman est apparu sous ce même personnage dans la tranche de Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Endgame en 2016, 2018 et 2019, respectivement.

Une idole de la communauté afro-américaine

La carrière de Chadwick Boseman a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Il fait ses débuts dans The Express: The Ernie Davis Story de John Davis dans un second rôle. C’était jusqu’en 2016 où il est devenu une grande production comme Gods of Egypt où il a joué Thot dans la distribution principale.

Cependant, Il restera toujours dans les mémoires comme une idole de la communauté afro-descendante. Le personnage de T’Challa et du film Black Panther a brisé les conventions hollywoodiennes: un casting composé principalement d’acteurs et d’actrices noirs, une équipe de production qui a suivi les mêmes traces, des musiciens afro-américains derrière la bande originale et un hommage aux racines africaines qui prévalent aujourd’hui.

Mais Chadwick Boseman a également joué de vrais personnages qui se sont battus pour les droits des minorités noires. Avant son succès dans Gods of Egypt, a donné vie à Jackie Robinson à 42 ans pour raconter l’histoire du premier joueur de baseball afro-américain à entrer dans les ligues majeures du sport. Un an après a joué James Brown dans Get on Up sur le célèbre musicien considéré comme l’une des figures clés de la soul.

En 2016, Marshall, Boseman a donné vie Thurgood Marshall, le premier juge afro-américain élu à la Cour suprême des États-Unis, qui est devenu un défenseur des droits de la communauté afro-américaine.

Ce 2020 a été très productif et plein de succès, car le film a été présenté en première sur Netflix Donner 5 sangs sous la direction de Spike Lee. On raconte ici l’histoire de quatre vétérans de la guerre du Vietnam, tous afro-américains, qui retournent dans ce pays en vieillards dans le but d’essayer de découvrir ce qui est arrivé au chef de leur groupe. Ce dernier personnage a été joué par Chadwick Boseman.