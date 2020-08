Chadwick Boseman, qui a joué T’Challa dans Panthère noire Marvel, est décédé à 43 ans. Cela a été publié par un rapport de l’AP qui rapporte, à travers une déclaration de son représentant, que l’acteur est décédé d’un cancer du côlon.

«C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort de Chadwick Boseman. Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et a lutté avec lui pendant les quatre dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV.

Véritable guerrier, Chadwick a persévéré et vous a apporté plusieurs des bandes que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plus encore. Tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies.

C’était son honneur de carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther.

Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés.

La famille apprécie votre amour et vos prières et vous demande de respecter votre vie privée en ces temps difficiles. «