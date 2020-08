L’acteur Chadwick Boseman est décédé vendredi 28 août après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon.

Le décès de la star de Black Panther a été confirmé par une déclaration publiée sur son compte Twitter.

“C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman”, lit-on dans le communiqué. «Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces quatre dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV.

«Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. », poursuit le message. “C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.”

“Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés”, détaille le communiqué. “La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.”

L’acteur n’a jamais discuté publiquement de son diagnostic de cancer.

Boseman a surtout décrit T’Challa, alias Black Panther, dans le film à succès Marvel Studios du même nom en 2018. Il est également apparu comme le personnage de Captain America: Civil War en 2016, Avengers: Infinity War en 2018 et Endgame en 2019 .