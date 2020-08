Quand quelqu’un de 43 ans meurt d’un cancer, c’est tragique. Mais quand cette personne est Chadwick Boseman, le mot tragique ne l’exprime pas pleinement. C’est au-delà du tragique – c’est cosmiquement cruel. Vous avez l’impression que le choc de sa perte a creusé un trou dans le monde. Boseman était un acteur virtuose qui avait la rare capacité de créer un personnage de l’extérieur vers l’intérieur et de l’intérieur vers l’extérieur. Dans un trio étonnant de biopics, il a joué Jackie Robinson, James Brown et Thurgood Marshall, et il a capturé de quoi chacun de ces hommes était fait – le caractère indiscipliné de ce qu’ils ressentaient, les hauteurs qu’ils gravissaient, les grisants et parfois débilitants. armure qu’ils utilisaient pour se protéger d’un monde lié à l’injustice.

Boseman a su fusionner avec un rôle, le graver en trois dimensions, lui apporter sa propre vérité. C’est ce qui a fait de lui un artiste et une star de cinéma aussi. Pourtant, dans «Black Panther», il est également devenu cette chose rare, un héros de la culture – pas simplement parce qu’il incarnait le premier super-héros de bande dessinée noir plus grand que nature d’Hollywood de l’ère de la franchise, mais parce qu’il en a fait un si terrestre et tangible. être humain.

Sa performance en tant que T’Challa ne ressemble pas aux performances de films de bandes dessinées d’autres acteurs. C’est habile et sournois et vulnérable, avec cet accent chantant qui donne une note de jeu pensif à tout ce qu’il dit. Et parce qu’il a imprégné le personnage d’un esprit si miraculeusement racontable, Boseman a touché une génération. Il a créé un nouveau type de héros, et ce faisant, il nous a montré ce qui était possible – et a changé ce qui était possible. Il a ouvert une voie libératrice d’espoir et de connexion. La perte soudaine de Boseman semble aussi obsédante, à sa manière, que la perte de Heath Ledger, Philip Seymour Hoffman ou James Dean: des artistes irremplaçables et qui survivront.

Lorsque Boseman s’est fait connaître en 2013, en tant que Jackie Robinson dans le biopic lacérant «42», vous avez immédiatement ressenti le pouvoir de sa présence. Il a joué Robinson comme un homme qui, en tant que premier Afro-Américain du baseball majeur, a dû faire face à un niveau d’animosité raciale comparable au terrorisme. Le film parle du courage de Robinson, mais parce que Boseman était un acteur si audacieux, il vous montre également l’indignation que Jackie Robinson ressentait et ne pouvait pas exprimer (du moins, pas publiquement), et la façon dont cela l’a rongé à l’intérieur. Le film est bon; La performance de Boseman est formidable – tendue, furieuse, mercurielle, déterminante.

Un an plus tard, quand je l’ai vu dans “Get on Up” de Tate Taylor, j’ai ressenti le sentiment de révélation que beaucoup ressentaient à propos de Daniel Day-Lewis en 1986, quand il a suivi sa performance de punk gay dans “My Beautiful Laundrette” avec son tour délicieux en tant que fop romantique huileux de «Une chambre avec vue», et tout le monde s’est dit: «Attendez, c’est le même acteur?»

Dans le cas de Boseman, je pouvais à peine croire que c’était le même acteur. En tant que Jackie Robinson, il était furieusement contenu. En tant que James Brown, il était… James Brown. Et sérieusement, comment joue-t-on James Brown? C’est comme dire que vous allez vous faire passer pour une tornade. Pourtant, Boseman le fait – il cloue tous les mouvements de danse impossibles, tous les gestes de grandiloquence funk, et il parle d’une manière tellement hautaine et hypnotique que nous pourrions être en présence d’un hypnotiseur. Il vous montre ce qu’il a fallu à Brown pour inventer un nouveau type de rythme qui a transformé le rock ‘n’ roll à l’envers. Mais il vous montre également l’héritage de la douleur et de l’ego qui ont alimenté ce rythme. C’est étrange, c’est cathartique, c’est indélébile. (Je pensais que c’était la meilleure image de 2014.) Il n’a pas eu l’amour aux Oscars que Jamie Foxx a fait pour «Ray», mais d’une manière qui s’en souciait? C’était une performance conçue pour étourdir les dieux.

Boseman avait un goût incroyable pour les rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles son CV est court et doux. C’était tout de blé, très peu de paillettes. Mais il est révélateur de regarder la performance qu’il a donnée dans «21 ponts», un thriller policier criard qui est sorti à la fin de l’année dernière (et qui était un petit succès), car ce n’est pas au niveau de ces autres films, donc vous pouvez voir la personnalité que Boseman a amenée à un rôle alors qu’il n’était pas richement imaginé – dans ce cas, il était tendu et prudent, avec des éclats de bravade déchiquetés. Il pouvait commander une scène avec ses yeux, avec tout ce qu’ils captaient. (Ils ont balayé la pièce comme une caméra de surveillance.) En même temps, il y avait une chaleur chez Boseman, un sentiment de camarade qui se manifestait même quand il jouait un flic froid.

Le ciel aurait été sérieusement la limite pour lui. Je suis triste qu’il n’ait jamais eu un grand rôle romantique, car je pense que cela aurait approfondi son image. Pourtant, lorsque vous pensez à Chadwick Boseman et à ce qui aurait pu être, une partie de ce qui est si déchirant à propos de sa perte est que cela survient à un moment où l’industrie du divertissement est aux prises, de manière puissante, avec son héritage de racisme, et tente d’ouvrir de nouvelles portes. Dans les années qui se sont écoulées depuis que Boseman est devenu une star, vous pouvez compter les principaux rôles qu’il a joué d’une part. Pourtant, si vous regardez ces performances, vous pourriez être submergé par le sentiment qu’en tant qu’acteur, Chadwick Boseman pouvait tout faire. S’il avait vécu, je pense qu’il l’aurait fait. Il aurait fait ce que font les plus grands acteurs: nous montrer qui nous sommes, mais aussi de nouvelles façons d’être – des choses que nous n’aurions jamais pu imaginer avant de les voir.