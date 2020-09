Si l’ère spatiale moderne américaine a commencé dans les années 1960, elle a heurté un mur en 1986 avec la catastrophe du Challenger, lorsque la navette spatiale américaine du même nom a explosé au décollage, tuant les sept membres d’équipage à bord. L’élément qui a fait passer cela d’une erreur douloureuse et tragique à un événement d’actualité déterminant la génération était la présence à bord de Christa McAuliffe, une institutrice civile spécialement choisie pour la mission afin de catalyser l’intérêt des étudiants pour la quête des étoiles de l’Amérique. Ces étudiants attirés à regarder le lancement par la promesse d’une personne à raconter pour les emmener ont été confrontés à une tragédie télévisée en direct lorsque les joints toriques ont échoué par temps inhabituellement froid; l’exploration spatiale s’est peut-être poursuivie, mais une certaine innocence ou optimisme a été perdue.

Le cas présenté par «Challenger: The Final Flight», une nouvelle série documentaire de quatre épisodes sur Netflix produite par JJ Abrams et Glen Zipper, est que cela ne devait pas se produire. Au fil de sa course, la série rassemble les preuves de ceux qui étaient impliqués dans le programme spatial à l’époque et de ceux qui les connaissaient que le processus de mise en vol du Challenger en 1986 a été fait de manière médiocre, en raison du désir de marquer des relations publiques. gagne pour la NASA. Leslie Serma, la fille d’un ingénieur de fusée d’appoint décédé, décrit l’angoisse de son père de ne pas avoir pu arrêter le lancement; Richard Cook, un analyste des ressources de la NASA dans les années 1980, décrit ce qu’il considère comme une «dissimulation».

«Challenger», alors, fait passer cette histoire d’une tragédie à un scandale. Mais il fait aussi un travail élégant en expliquant précisément pourquoi la NASA a estimé qu’elle avait besoin du coup de pouce d’une mission populaire et rapide, et ce qu’elle aurait pu gagner. Les cinéastes incluent astucieusement une routine de stand-up de Jerry Seinfeld de l’époque sur l’absence totale de la navette spatiale de l’imagination populaire; ils ont également mis en avant la couverture élogieuse que les progrès de la représentation ont reçue, notamment celle de Brokaw qui a demandé à l’astronaute Challenger Judith Resnik si elle avait rêvé d’être une astronaute «comme une petite fille» et de dire à ses téléspectateurs qu’elle était célibataire. Ce qui aurait pu être est pénible à contempler, à la fois pour notre culture et, de manière beaucoup plus urgente, pour les êtres chers de sept ans qui seraient revenus sur terre vivants pour raconter l’histoire plutôt que des héros élogieux. Nous entendons, avec émotion, la sœur de McAuliffe et d’autres membres de la famille, prêter des visages au sentiment de précipitation et d’erreur. Moins convaincants sont les films à l’idée que la présence d’un non-astronaute sur la navette était distrayante ou irresponsable, un cas autour des marges de la série qui ne se connecte jamais. (Le film avance avec crédulité l’affirmation étonnante selon laquelle le vol de McAuliffe faisait partie d’une construction visant à mettre un enfant – la star de «A Christmas Story», en plus – dans l’espace, un moment qui demande un autre battement, pour expliquer plus ou pour compliquer .)

La série peut donc être quelque peu dispersée, comme si elle ne voulait pas être vue uniquement comme un exposé. L’excavation du climat social menant au dernier lancement du Challenger est étroitement liée à ses revendications d’un lancement profondément imparfait, mais le premier élément est aussi plus intéressant. C’est en partie parce que, pour un public général, cela est beaucoup plus facile à comprendre, car quatre épisodes de flotte sont peut-être trop peu de temps pour éduquer un spectateur sur la science des fusées. La mesure dans laquelle la main de la NASA a été ou s’est sentie forcée par un changement culturel loin de la fascination pour l’espace est un cas clairement établi au centre d’une série qui peut devenir floue sur ses marges. La plus grande ironie de la série est qu’elle arrive à un moment où notre fascination pour l’espace à l’écran n’a jamais été aussi grande mais notre intérêt pour l’exploration spatiale du monde réel s’est estompé, conséquence d’une partie d’une génération voyant les rêves d’une nation exploser à la télévision. En fin de compte, une mission destinée à tourner le regard de l’Amérique vers les étoiles en a détourné beaucoup. «Challenger» n’a pas de véritable opinion à ce sujet, mais il faut reconnaître que cela s’est produit et commémorer ceux qui ont été perdus; ce n’est pas le plus ambitieux des objectifs, mais c’est suffisant.