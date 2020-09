Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté, des scientifiques du monde entier ont tenté de découvrir quelles situations sont les plus risquées de contagion. Eh bien, selon les chercheurs sur les aérosols de l’Université de Lund en Suède, chanter « Happy Birthday » est très dangereux car il peut favoriser la propagation du virus. Les experts ont analysé la quantité de particules émises lors du chant, et les résultats sont surprenants.

Pour mener à bien l’étude, les chercheurs ont demandé douze personnes en bonne santé et deux personnes atteintes de coronavirus chanter dans un entonnoir. De cette façon, ils ont constaté que les participants, en prononçant les consonnes et en chantant fort, répandaient de nombreuses gouttes.

Certaines gouttes étaient si grosses qu’elles se déplaçaient à peine de quelques centimètres autour de la bouche avant de tomber, mais il y en avait aussi beaucoup plus petites qui restaient flottant dans les airs pendant plusieurs minutes.

Un fait très curieux est que c’était avec le prononciation des lettres « B » et « P » (Joyeux anniversaire) lorsque les participants à l’étude ont répandu plus de gouttes.

Les experts ont analysé à la fois le nombre et la masse des particules émises lors de la respiration, de la parole et du chant. Ils ont demandé aux participants de chanter un courte chanson suédoise explosive, « Bibbis pippi Peter ». Ils l’ont fait plusieurs fois, l’un d’eux sans consonnes. Eh bien, plus la chanson est forte, plus la concentration de gouttes est élevée.

L’une des données les plus curieuses de cette étude est que lorsque les participants portaient un masque hygiénique, les gouttes qu’ils répandaient étaient similaires à celles d’un discours ordinaire. Donc mieux pas chante joyeux anniversaire » jusqu’à ce que la pandémie passe, mais si c’est le cas, mieux vaut porter un masque pour réduire le risque d’infection.

