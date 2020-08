Charlie Kaufman sait qu’il a la réputation d’être, eh bien, un peu dehors. Cela vient peut-être du fait d’avoir un méta style tellement original, cuisinant des films où les gens entrent dans l’esprit de John Malkovich ou trouvent un moyen d’effacer une romance ratée de leur mémoire. C’est peut-être parce qu’il s’est écrit dans le film «Adaptation» de 2002. Les performances névrosées et transpirantes de Nicolas Cage en tant que Charlie (et son frère jumeau plus confiant, Donald) sont tellement gravées dans nos esprits qu’il peut être difficile de faire la distinction entre l’alter ego à l’écran de Kaufman et le vrai McCoy.

En dépit de la haute performance du scénario «Being John Malkovich» et «Adaptation» en 1999, et avoir remporté l’Oscar du scénario original pour «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» de 2004, Kaufman était une énigme dans ses premières années en tant que scénariste. «Je pense qu’il y a cette mythologie autour de moi parce que j’étais, et je suis, un peu timide face à la caméra», admet-il lors d’un entretien téléphonique d’une heure depuis New York, où il avait terminé la post-production de son dernier film, «I’m Thinking of Ending Things », basé sur le roman de 2016 d’Iain Reid sorti sur Netflix le 4 septembre.« Il y avait tous ces articles sur moi disant que je ne donnerais pas d’interviews. Je me suis en quelque sorte fâché contre un gars une fois parce qu’il m’a demandé: «Pourquoi ne fais-tu pas d’interviews? Je faisais littéralement une interview avec lui à l’époque!

Au fil des ans, Kaufman, aujourd’hui âgé de 61 ans, dit qu’il est devenu plus à l’aise avec les autres et avec lui-même. Lors de son entretien avec Variety, il semble très différent de sa caricature. Il est effacé et facile à vivre, heureux de parler longuement de presque tout. Interrogé sur la récente tempête de gazouillis charmante de Susan Orlean – «The Orchid Thief» du romancier était le point de départ pour «Adaptation» – il rit: «Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j’en ai entendu parler.»

Kaufman est également disposé à parler du terme «mindf», une phrase qui semble revenir encore et encore lors de la discussion de son travail. C’est généralement un compliment, une façon de se référer à quelque chose qui défie une catégorisation facile, mais Kaufman n’est pas totalement sûr qu’il capture son style. «J’ai entendu cette description des choses que j’ai faites, mais je n’ai pas l’intention de le faire», dit-il. «Mais je pense que la façon d’aborder son travail est de le mettre dans le monde et de le laisser faire ce qu’il fait. Donc, si les gens veulent appeler cela un esprit – ou dire que je suis bizarre, c’est leur prérogative. Mais ce n’est pas mon intention.

En fait, Kaufman dit qu’il essaie de faire le contraire. «Je suis plus intéressé à avoir une sorte de résonance émotionnelle et à donner aux gens quelque chose à quoi répondre», dit-il. Son producteur fréquent Anthony Bregman le dit le mieux. «Il essaie de vraiment vous pousser émotionnellement à ressentir les choses et à vous libérer du besoin d’expliquer ce qui se passe intellectuellement et de simplement comprendre ce que vous ressentez», dit Bregman. «C’est plus un cœur – qu’un esprit -.

Pourtant, Kaufman est prêt à ce que le mot «MF» surgisse à la sortie de «Je pense à la fin des choses». Le thriller sinueux est centré sur une jeune femme (Jessie Buckley) qui fait un road trip avec son petit ami (Jesse Plemons) pour rencontrer ses parents (David Thewlis et Toni Collette) dans une ferme isolée pendant une tempête de neige. Il y a de longues scènes se déroulant entièrement dans la voiture où les deux personnages se parlent simplement qui donnent une ambiance troublante à la procédure, et une intrigue qui passe de décalé à carrément étrange. Le film joue avec le temps et la mémoire et prend des risques audacieux, incorporant tout, des personnages animés à un ballet de rêve sorti tout droit de «Oklahoma!» Comme pour la plupart des films de Kaufman, essayer de tout résumer est presque impossible.

«C’est terrifiant de parler de ce film!» rit Buckley, qui est entré dans le rôle que Brie Larson devait initialement jouer. «Je le lisais deux ou trois fois par semaine et j’envoyais à Charlie un courriel disant:« Ne t’inquiète pas. Je comprends exactement de quoi il s’agit. Je lui disais tout ce que je pensais et il répondait: «Incroyable. Cela a du sens! Ensuite, je relis le script et je reviens en arrière et je dis: “ Je suis désolé, c’était complètement ridicule. C’est de ça qu’il s’agit vraiment! ‘ Et il disait: ‘Oh, c’est génial!’ »

Le film ne ressemblait à rien de ce que Buckley avait fait auparavant, mais elle adorait l’expérience de travailler avec Kaufman. «Il est l’inhumain le plus humain», se réjouit-elle. “Il est intelligent et il vous met au défi, mais il est aussi hilarant et encourage une telle vulnérabilité.”

Collette apprécie également la volonté de Kaufman d’expérimenter. «Ce que j’ai préféré sur le plateau de tournage, c’est quelque chose avec lequel je suis d’accord et je me marmonne souvent:« Il n’y a pas de règles dans la vie », dit-elle. «Je pense que c’est pourquoi son travail est si passionnant. Il est exempt de conditionnement et d’attentes normales. »

«Je pense à la fin des choses» marque le premier grand effort de réalisateur solo de Kaufman depuis ses débuts en 2008, «Synecdoche, New York», un film astucieux mais raté au box-office. Depuis lors, il a co-réalisé avec Duke Johnson le film d’animation de 2015 «Anomalisa», basé sur sa pièce, et a dirigé un pilote de 2014 pour FX appelé «Here and Why» qui n’a finalement pas été repris. «C’était génial, mais ce n’était pas bon marché et ce n’était pas pour tout le monde, et c’est la chose délicate», dit Bregman, qui était un producteur exécutif de l’émission. Lorsqu’on lui demande s’il pense que Kaufman a déjà fait quelque chose pour tout le monde, Bregman répond: «Non, je ne le fais pas. Et qui est intéressé par ça? Peut-être certaines personnes, mais je ne suis certainement pas intéressé par quelque chose qui convient à tout le monde. Pourtant, en ce qui concerne le secteur du divertissement axé sur les résultats, Bregman reconnaît: «Il y a cette chose délicate qui doit être égalée – le prix de quelque chose par rapport à son public potentiel.»

Lorsque Kaufman est tombé sur le livre de Reid, il a pensé qu’il correspondait aux critères de Bregman. Il semblait que cela pouvait être fait pour un budget raisonnable, et le genre de thriller était considéré comme une vente plus facile. Kaufman dit qu’il était, franchement, «désespéré de faire quelque chose». Aucun de ses films précédents n’avait bien fonctionné financièrement. «Anomalisa» a été une expérience particulièrement difficile; à un moment donné, les fonds étaient si bas qu’un livreur s’est présenté pour reprendre possession de l’eau en bouteille. (Un producteur à l’esprit vif a caché les bouteilles dans une autre pièce.) Il avait également passé des années à essayer de faire réaliser une comédie musicale sur la relation entre un réalisateur et un troll Internet, intitulée «Frank or Francis». Mais malgré un casting comprenant Steve Carell et Cate Blanchett, le projet a calé. Kaufman dit que certains des thèmes ont fait leur chemin dans son roman “Antkind” (publié le mois dernier par Penguin Random House).

“[‘I’m Thinking of Ending Things’] a eu lieu dans une voiture et une ferme, et je me suis dit: «Cela semble facile et peu coûteux!», dit Kaufman. Il s’est avéré que c’était une production très difficile. Le tournage de 30 jours a été réduit à 24. Kaufman avait espéré construire une voiture et une ferme qu’il pourrait démonter pour obtenir des photos créatives, mais les restrictions budgétaires l’interdisaient. Et pour un film qui joue avec le temps et la mémoire et incorpore des éléments magiques dans sa narration, la partie la plus difficile du tournage s’est avérée être quelque chose de pratique: la météo. Bregman déclare: «Comme pour tous les films de Charlie, cela se déroule dans le monde physique mais aussi à l’intérieur de la tête, à l’intérieur de la scène mentale, donc la neige elle-même est un personnage majeur du film et doit être traitée très précisément. Vous ne pouvez pas contourner cela.

«La neige était la pire», gémit Kaufman. «Nous n’avions aucun contrôle sur cela, et cela a retardé le processus et prolongé les jours.» Il y a eu trois tournages de nuit consécutifs filmant l’extérieur d’un magasin de crème glacée Dairy Queen-esque appelé Tulsey Town, quand une averse torrentielle a frappé. «La neige pratique s’est transformée en neige fondante, puis rien, et nous étions tous épuisés. Et nous avons dû tourner cette scène ce jour-là parce qu’il n’y avait pas le temps.

Les membres de la distribution disent avoir apprécié le processus. «C’était intense, avec un petit budget, et nous avons rarement eu plus de trois prises dans une scène», dit Buckley. «Mais de mon côté, il y avait tellement de bonne volonté envers Charlie de chaque département. Tout le monde était tellement engagé dans chaque partie de l’histoire. Ils se sont présentés parce qu’ils étaient émotionnellement engagés et ravis d’être véritablement mis au défi.

Collette qualifie Kaufman de «meilleur type d’artiste» car il a des idées spécifiques mais est également ouvert à la collaboration. Interrogée sur les défis, elle dit: «Peut-être essayer de créer une ligne directe crédible pour mon personnage dans une pièce où le sol bouge constamment. Mais c’était aussi la meilleure chose à ce sujet. Ici, tout est crédible, ou plutôt acceptable. Les choix étaient donc illimités. Cela peut être intimidant, mais aussi libérateur. »

Kaufman a un profond respect pour ses acteurs, peut-être parce qu’il a commencé comme tel avant de l’abandonner après sa première année d’université à l’Université de Boston avant de passer à NYU. Alors qu’il jouait avec le passé au fil des ans et qu’il avait essayé la comédie debout pendant un certain temps, il dit qu’il vient de perdre le lecteur quelque part en cours de route. «Je me souviens d’avoir auditionné pour le stock d’été et je me suis senti embarrassé et humilié par ça», admet-il. «Et les acteurs doivent vivre cela toute leur vie.» Kaufman a à la fois de l’empathie pour les interprètes et une véritable admiration pour ce qu’ils font. «C’est une position difficile et vulnérable dans laquelle se placer, et je respecte cela», dit-il.

En ce qui concerne le casting, il a un critère clé. Il ne veut travailler qu’avec des acteurs sympas. «Je ne peux pas gérer ça», dit-il simplement. «Mon travail est déjà assez difficile à essayer de comprendre comment faire cette chose et la construire. Je n’ai pas beaucoup d’expérience, donc je ne veux pas de ce drame; Je voudrais sortir du plateau, ce que je ne peux pas faire. J’essaie donc de m’entourer de gens qui ne vont pas me forcer à ressentir ce sentiment.

Kaufman est entré dans «Je pense à la fin des choses» en pensant que ce pourrait être son dernier travail de réalisateur. «Je monte là-haut» en âge, dit-il. «Je n’ai pas fait de film depuis 10 ans, alors j’ai dit que je vais faire quelque chose que je veux et ne pas m’inquiéter si cela mènera à un autre travail. Si je recommence, c’est de la sauce pour moi.

Malgré ces craintes, il maintient un emploi du temps chargé. Il écrit «Memory Police», un scénario sur les rêves, pour la société de Ryan Gosling et développe une série limitée pour HBO basée sur le livre d’Arthur Herzog «IQ83», sur un virus qui cause la stupidité.

Et alors qu’il sort son prochain film dans le monde, Kaufman, ainsi que son producteur, sont heureux d’aborder une partie du mystère central qui s’accroche à lui. «Charlie n’a pas cette disposition maniaque que Nicolas Cage décrit dans« Adaptation »», dit Bregman en riant. Kaufman, cependant, admet que les gens lui ont dit qu’ils le voyaient absolument dans la performance, et admet que cela «représente un aspect de moi, je suppose.

Bien qu’il ait peut-être créé un monstre à certains égards en faisant en sorte que Cage le représente à l’écran, Kaufman dit qu’un aspect du personnage a joué à son avantage – un aspect qui a des échos dans sa volonté de s’adresser à ses démons à ce stade de sa carrière. «J’ai eu un problème très grave de transpiration pendant les réunions», révèle-t-il. «Je le sentirais toujours couler sur mon front, et c’est tellement embarrassant, et vous savez qu’ils peuvent le voir. Alors j’ai écrit ça dans le film.

Après la sortie du film, Kaufman a constaté que la transpiration avait cessé. «Une fois que j’ai cessé de m’en inquiéter», dit-il, «cela ne s’est plus produit.»