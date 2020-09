Chefs basques, de la cuisine à l’écran de Saint-Sébastien dans le documentaire Arzak depuis 1897

▲ Au festival, nous cuisinons toujours et maintenant nous sommes dans un film, dit la chef Elena Arzak, à côté du réalisateur Asier Altuna. . photo

Mardi 22 septembre 2020, p. 8

Saint-Sébastien Avec ses trois étoiles Michelin depuis 30 ans, les Arzak sont l’un des plus grands noms de la cuisine basque et désormais aussi une histoire cinématographique, grâce à un documentaire attachant projeté au Festival de Saint-Sébastien.

Dans le concours, nous cuisinons toujours et nous présentons aujourd’hui un film. Ça me rend bizarre, dans le bon sens, dit-il, drôle, dans une interview avec la responsable du restaurant, Elena Arzak.

Situé à Saint-Sébastien, son restaurant est une institution de la cuisine basque et se trouve toujours dans la même maison familiale où tout a commencé en 1897.

Il a commencé comme une cave à vin, s’est poursuivi comme une aire de restauration et à partir des années 70, il a acquis une renommée grâce à la créativité de Juan Mari Arzak, le père d’Elena et méritant en 1989 une troisième étoile Michelin, préservée depuis.

Le documentaire Arzak depuis 1897, projeté hier dans une petite section du festival, Culinary Zinema, raconte comment Juan Mari a appris les recettes de sa mère et comment il a dû persévérer la première décennie dont il était aux commandes, car les innovations et les expériences qu’il introduisait ils n’étaient pas encore compris.

Pas même Dieu n’est venu ici, ironique à un moment donné.

Il me dit toujours de regarder ce que font les enfants et les jeunes, dit Elena Arzak de son père, 78 ans, et donne l’exemple: un jour, ma fille avait une omelette et des toasts à côté. Il a commencé à casser des morceaux et à les mélanger, et ça, un peu plus sophistiqué, nous l’avons mis à l’apéritif.

Le travail s’articule autour du concept de la nouvelle cuisine basque, que son père a contribué à forger avec d’autres collègues dans les années 70 et qu’Elena Arzak définit comme «une cuisine à base de produits locaux (poissons, fruits de mer, viandes, fromages locaux) et avec sa propre identité, car chaque chef cuisinera différemment.

Également ouverte sur le monde, précise-t-elle, et pas seulement parce qu’à Arzak le chef cuisinier est une mexicaine du nom de Cynthia Yaber, mais aussi à cause des ingrédients incorporés.

Par exemple, le curcuma, qui est un ingrédient du curry; le merkén du Chili; une mole de cacao, du Mexique; le lichen des pays nordiques … ce sont des saveurs qui sont populaires ici, cite Elena, la quatrième génération de chefs de sa famille.

Guadagnino présente une première télévisée

Le documentaire, réalisé et écrit par le cinéaste basque Asier Altuna, est basé sur les anecdotes et commentaires des compagnons aventuriers de Juan Mari Arzak, stars espagnoles de la cuisine, comme Ferran Adrià, Karlos Arguiñano, Andoni Aduriz (Mugaritz, deux stars Michelin) ou les trois étoiles Joan Roca (Celler de Can Roca) et Pedro Subijana (Akelarre).

Pendant ce temps, le cinéaste italien Luca Guadagnino, président du jury de la section officielle du festival, a présenté hier sa première télévisée, la série We are who we are, dans une journée avec l’acteur américain Matt Dillon en vedette.

La série, produite pour la plate-forme HBO-SKY, est divisée en huit chapitres d’un scénario parcimonieux tourné et conçu comme un décor, et non pas comme une histoire brisée, a expliqué Guadagnino lors d’une conférence de presse.

Bien que dans un nouveau format, le réalisateur sicilien de 49 ans plonge dans l’un de ses thèmes bien connus, la découverte adolescente de l’identité sexuelle déjà abordée dans son célèbre Call me by your name, 2017, une histoire d’amour entre deux hommes en Italie en les années 1980, qui lui ont valu l’Oscar du meilleur scénario adapté.

La série est recréée dans les tribulations de Fraser (Jack Dylan Grazer) et Caitlin (Jordan Kristine Seamon), deux adolescentes installées avec leurs familles respectives sur une base militaire américaine près de Venise qui seront complices dans l’exploration de leur sexualité.

Le film se déroule en 2016, en partie pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, et est soutenu par une bande-son pleine d’esprit qui souligne le fossé entre le monde extérieur et les sentiments de Fraser.