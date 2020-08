L’icône a pesé sur la tutelle controversée de Spears qui contrôle ses décisions en matière de santé, ses finances et même les détails de sa vie quotidienne depuis 2008.

Bien que ce ne soit pas sa première fois Britney Spears’ tutelle controversée, Cher a offert certains de ses mots les plus durs à ce jour dans une déclaration récente en faveur de la reprise du contrôle de la vie de la chanteuse « Toxic ».

Cela fait suite à la décision de justice la plus récente qui a prolongé la tutelle, qui a été établie après son effondrement mental en 2008, au moins en février 2021.

Le père de Spears, Jamie, est en charge de ses affaires depuis plus d’une décennie maintenant, et sa sœur Jamie Lynn a récemment révélé être au-dessus de ses finances.

Les fans sont même allés jusqu’à analyser ses selfies et vidéos réguliers sur les réseaux sociaux, car des appels à l’aide regorgent de messages cachés et de déclarations codées indiquant que Spears veut également échapper au contrôle de sa famille.

À la fin de la semaine dernière, Cher a pesé sur la controverse en cours avec un appel à «quelqu’un qui ne voulait rien d’elle» pour examiner ses médicaments et même les médecins sur son traitement.

Elle a travaillé dur, était l’oie d’or, a fait beaucoup de

💰💰, je suis malade, maintenant elle est la vache. Est-ce que quiconque la rend malade, la veut bien? Quelqu’un qui ne veut rien d’elle devrait regarder son docteur et ses médicaments.

🦆🦆🦆 …… Est-ce un canard⁉️ https://t.co/hniE8yFrHZ – Cher (@cher) 26 août 2020

@cher

« Elle a travaillé dur, elle était l’oie d’or, a gagné beaucoup d’argent, est tombée malade, maintenant elle est la vache à lait », a écrit Cher. « Est-ce que quelqu’un qui gagne de l’argent avec sa maladie la veut bien!? »

Elle a ensuite terminé par une simple question, «Est-ce un canard», une référence claire à l’adage: «Si ça ressemble à un canard, nage comme un canard et charlatan comme un canard, c’est probablement un canard.

Ce n’est pas la première fois que Cher remet en question la tutelle sur la vie de Spears. En janvier, avant que Spears ne ferme sa résidence à Las Vegas en réponse à la maladie de son père, Cher a demandé comment elle était jugée assez bien pour travailler si elle n’était pas assez bien pour prendre soin d’elle-même.

À l’intérieur de la bataille de Britney Spears https://t.co/t6McOBuuSv via @LAMag POSSIBLE … JUSTE ASSEZ DE MEDS POUR LA GARDER AU TRAVAIL, MAIS PAS ASSEZ D’AVOIR UNE VIE – Cher (@cher) 23 janvier 2020

@cher

Question … Pourquoi une femme travaille-t-elle, si son restaurateur sait qu’elle n’est pas assez bien pour prendre soin d’elle-même – Cher (@cher) 23 janvier 2020

@cher

Une résidence à Las Vegas exige un horaire exténuant, entre les répétitions, le temps de préparation et la mise en place d’environ six spectacles par nuit. Et pourtant, Spears semblait prospérer dans cet environnement, recevant des critiques élogieuses et des revenus massifs de ses performances.

Depuis leur départ, les fans de Spears ont été confus et préoccupés à plusieurs reprises par le contenu qu’elle partage sur les réseaux sociaux, se demandant parfois si Spears était même responsable de ceux-ci.

En général, elle partage des photos de selfie dans la même pose – et parfois la même tenue – pendant des jours entiers, entrecoupées de vidéos de danse ou d’entraînement occasionnelles.

Bien que Cher n’ait pas pesé sur certaines des théories du complot les plus sauvages sur la vie quotidienne de Spears à l’heure actuelle, elle a clairement de fortes réflexions sur qui devrait être en charge de cette vie, de sa carrière et de sa fortune amassée.

Ou du moins craint que les responsables actuels aient une raison de ne pas vouloir que le statu quo change, et que cette raison ait moins à voir avec la santé de Spears que sa richesse.

