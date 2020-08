Mexique.- La concentration est un facteur clé pour favoriser un espace de travail efficace, augmenter la performance au travail ou l’apprentissage et la performance individuelle.

Cependant, les exigences de la nouvelle normalité rendent de plus en plus difficile d’une part de se concentrer sur une seule tâche. et de l’autre, trouvez des espaces pour détendre l’esprit.

Bien que l’option de bureau à domicile soit toujours attrayante, le faire pendant de longues périodes implique différents défis.

Et si nous le combinons également avec d’autres activités telles que l’enseignement à domicile, cela peut être accablant et avec un niveau élevé de distraction.

Selon une enquête menée par IPG Mediabrands, 84% des parents interrogés travaillent à la maison et font des cours à domicile avec leurs enfants en même temps.

De même, 41% des Mexicains qui travaillent sous cette modalité ont déclaré qu’ils travaillaient plus d’heures pendant l’éventualité.

Pouvez-vous augmenter le niveau de concentration? Selon le Harvard Business Review, plusieurs méthodes peuvent aider les gens à créer des limites, à maximiser leur efficacité et augmentez votre concentration.

Par exemple: établissez une routine et des horaires de travail, ayez un rituel matinal qui nous permet de nous mettre dans un état d’esprit adapté à nos tâches, ou prenez des pauses de 15 minutes qui permettent à notre cerveau de se déconnecter.

Une option rapide et facile pour rester concentré lorsque vous travaillez est de mâcher de la gomme.

Diverses études montrent que le chewing-gum peut être un bon allié dans les activités qui nécessitent une attention et une concentration.

Un article publié dans la revue scientifique Nutrition Today montre que la consommation de chewing-gum contribue à améliorer les fonctions cognitives telles que la vigilance, la concentration et la concentration.

Le simple fait de mâcher de la gomme augmente le flux sanguin entre 25 et 40%, activant les régions du cerveau responsables du traitement de l’information.

Mais les avantages du chewing-gum peuvent aller au-delà de l’amélioration de la concentration.

Une étude menée par la société d’études de marché FRC suggère que la consommation de chewing-gum aide à réduire le stress et l’anxiété jusqu’à 56%, ce qui donne aux gens plus sensation de calme et de détente lors de l’exécution des tâches.

En plus de ses avantages fonctionnels, le chewing-gum est une collation préférée des Mexicains car il est portable, peu coûteux et accessible.

Le Mexique est non seulement reconnu comme le pays d’origine du chewing-gum, mais il est également devenu le deuxième plus grand consommateur de la catégorie au monde, où 3 de chaque 10 Mexicains achètent de la gomme quotidiennement (INEGI).

« Les chewing-gums sont des collations idéales qui nous aident à faire une pause dans notre routine, à prendre un coup de pouce pour améliorer notre concentration et réduire le stress », a déclaré Luis Lazcano, directeur de Mondeléz Mexico.

Il a insisté sur le fait que le chewing-gum est une bonne option pour cette période où nous devons faire plusieurs activités à la maison, comment travailler et faire l’expérience de la rentrée scolaire d’une manière différente.

