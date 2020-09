Scène 1

Param dit ce qui s’est passé? Sarab dit que nous avons trouvé notre Guddi. Param dit que je l’ai trouvée le premier jour. Aditi le serre dans ses bras. Meher dit pourquoi tu ne nous as pas dit le premier jour? Aditi dit que j’avais peur. Sarab dit que Dieu m’a donné ma bénédiction. Merci Meher de nous avoir trouvé notre Guddi. Vikram dit que je suis votre BIL officielle maintenant. Kulwant dit qu’il a établi une relation permanente avec cette maison.

Vikram fait porter la bague à Aditi. Sarab donne la bague à Aditi. Elle est sur le point de le lui faire porter. Vikram reçoit un appel de son patron. Il dit que vous êtes retiré de cette affaire. Rahul prendra le relais maintenant. Vikram est choqué. Seema dit d’arrêter de prendre les appels maintenant. Fais le. Vikram se souvient que Sarab avait déclaré qu’il effacerait son nom avant la fin de l’affaire. Vikram dit que vous êtes un joueur incroyable Sarab. Tu me maries avec ta sœur et tu m’as retiré de l’affaire? Sarab dit pourquoi je ferais ça? Vikram dit que oui, c’est dégoûtant. Meher dit que vous avez une preuve qu’il a fait votre transfert? Il pourrait le faire après votre mariage. Seema dit que ce n’est pas le moment. Pandit ji dit que nous manquons de temps. Vikram dit que je ne veux pas que quelqu’un se mêle d’interférence. Sarab dit que nous pouvons en discuter après les fiançailles. Vikram dit qu’il ne reste plus rien à discuter.

Vikram dit que vous avez terminé. Je suis hors de cette affaire. Vous devez être très heureux maintenant. Aditi dit au diable votre cas. Est-ce ainsi que tu vas me traiter après le mariage? Ce moment était pour notre engagement pas le cas. Vikram dit Aditi s’il vous plaît. C’est une fraude. Seema dit qu’il n’y a pas de mahorat pour l’engagement avant les trois prochaines années. Faites-le d’abord. Meher dit à Aditi s’il vous plaît calmer. Aditi dit que je ne peux pas faire cet engagement. Elle court à l’étage. Vikram dit que tu es heureux maintenant? Harleen dit que je sais que vous n’avez pas fait ce Sarab mais que vous seul pouvez arrêter ce transfert. Utilisez vos contacts et arrêtez-le.

Sarab dit que je ne peux pas utiliser mon pouvoir pour interférer dans quoi que ce soit. Harleen dit à Aditi s’il vous plaît arrêtez. Aditi dit non, ne m’arrête pas. Sarab dit que je vous garantis que tout irait bien dans les trois prochaines minutes. Meher dit que je veux que vous regardiez tous ici. Sarab est accusé à tort d’escroquerie qu’il n’a jamais faite. Vikram n’a pas pu trouver une seule preuve contre Sarab. En raison de certaines erreurs dans ses enquêtes, il n’a rien trouvé contre Sarab. Vikram dit maintenant que tu vas me dire comment faire une enquête? Meher dit que non vous dira simplement vos erreurs. Quel est ton légume préféré? Vikram dit quoi? Seema dit qu’il mange du sarson ja saag. Meher dit qu’il n’est cultivé qu’en hiver. Vikram dit que même les enfants le savent. Meher dit mais vos connaissances sont encore moins que celles d’un enfant. Cette facture indique que les graines de sarson ont été achetées en mars? Qui récolte sarson en mars? La même erreur est faite avec les autres factures.

Meher dit que personne ne se concentre sur le bon sens? Sarab dit et on lui a dit que toutes les graines étaient pourries mais qu’elles n’ont jamais été achetées. Meher dit que vous vous concentrez uniquement sur Sarab. Et ceux qui ont arnaqué étaient très en liberté. Elle montre la vidéo de la personne qui a fait ça. Il dit que je suis prêt à me rendre. Kulwant dit que CBI ne pouvait pas faire ce que ma fille a fait. Elle applaudit. Tout le monde applaudit pour Meher et Sarab.

Vikram dit pourquoi tu me l’as dit avant? Sarab dit que j’attendais de terminer les fiançailles. Je ne sais pas qui a fait votre transfert. Mais tu as beaucoup blessé ma sœur. Vous devez vous excuser ma sœur Guddi. Meher dit aditi, vous pouvez décider ce que vous aimez. Sarab dit que vous avez blessé ma sœur.

Sarab dit que vous n’êtes pas un mauvais officier ou un mauvais humain. Personne ne devient une personne plus petite en s’excusant. La décision sera la vôtre et celle de Guddi.

