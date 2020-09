L’acteur Chris Evans, qui a joué le Capitaine Amérique dans les films de l’univers Marvel, il a accidentellement publié un photo intime dans Histoires Instagram et bien qu’il l’ait effacé presque immédiatement.

Tout s’est passé quand Evans Il a partagé une vidéo de sa famille et à la fin, sa bobine d’images a été momentanément vue et dans l’une des miniatures la photo est apparue montrant que ce «cul de l’Amérique» est plus qu’une blague de merveille. Evidemment il y avait des captures d’écran et la petite image circule déjà sur les réseaux sociaux.

. @ ChrisEvans Bro, pendant que Trump est au pouvoir, il n’y a RIEN que vous puissiez faire pour vous embarrasser. Voir… doublure en argent. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 13 septembre 2020

Cet incident a fait d’Evans une tendance mondiale. L’acteur n’a rien dit à ce sujet, mais son partenaire dans Avengers: Endgame, Mark RuffaloIl lui a envoyé un message via Tewitter lui disant qu’il ne devrait pas avoir honte de ce fait.

«Frère, pendant que Trump est en fonction, il n’y a RIEN que vous puissiez faire pour vous embarrasser. Tu vois… Regarde… la doublure en argent, »dit Ruffalo.

Les fans ont également montré leur soutien en partageant des photos des grands moments qu’Evans a vécus ces dernières années.

Allez Chris, il n’y a pas de quoi avoir honte.