Chris Hemsworth ne raccroche pas le marteau de Thor de si tôt.

Dans une nouvelle interview avec le magazine polonais Elle Man, la superstar de Marvel dit qu’il ne prévoit pas de quitter l’univers cinématographique Marvel après «Thor: Love and Thunder», la quatrième entrée de la série «Thor».

Lorsqu’on lui a demandé si Thor prendrait sa retraite après le prochain film, Hemsworth a affirmé que ce ne serait pas la fin pour son personnage.

“Êtes-vous fou?! Je ne pars pas en période de retraite. Thor est bien trop jeune pour ça. Il n’a que 1 500 ans », dit-il. «Ce n’est certainement pas un film que je dis au revoir à cette marque. Du moins je l’espère.”

Lorsque «Thor: Love and Thunder» a été révélé aux fans lors du Comic Con de San Diego 2019, le réalisateur Taika Waititi a confirmé que Natalie Portman, qui jouait l’intérêt amoureux de Thor, Jane Foster, reviendrait dans la franchise et brandirait le puissant marteau. Dans les bandes dessinées Marvel, Jane a fait un tour en tant que nouvelle femme Thor lorsque le héros original est devenu indigne de tenir le marteau magique et de posséder le titre.

Hemsworth a également appelé le scénario encore plus amusant que «Thor: Ragnarok», son précédent film solo qui était plus léger que les films précédents.

«Après avoir lu le scénario, je peux dire que je suis très excité. Dans cette production, il y aura certainement beaucoup d’amour et beaucoup d’éclairs », a-t-il déclaré. «Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé dans ‘Avengers: Fin de partie’, je fais toujours partie de l’univers Marvel et que nous puissions continuer l’histoire de Thor. Bien sûr, je ne peux rien révéler sur l’intrigue. Mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai qu’en lisant le scénario, je me suis beaucoup plus amusé que sur ‘Thor Ragnarok’, et cela montre quelque chose parce que ce film était génial.

Hemsworth avait précédemment déclaré à Variety sur le podcast «The Big Ticket» qu’il n’était pas sûr quand il raccrocherait son marteau et sa cape et quitterait l’univers Marvel.

«Il viendra un jour. Que ce soit maintenant ou dans le futur, je ne sais pas… Qui sait ce que nous réserve l’avenir. Je ne sais pas, il pourrait y avoir des remakes, des suites, des préquelles – qui sait? il a dit.

Après avoir été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, «Thor: Love and Thunder» devrait sortir le 11 février 2022.