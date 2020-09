Photo par Ian MacNicol / .

Les Rangers ont décroché deux attaquants en août – et c’est même avec Alfredo Morelos toujours à Ibrox.

Le Gers a vu Florian Kamberi revenir à Hibernian cet été, et avec Jermain Defoe blessé alors que des points d’interrogation planent sur Morelos, les Rangers ont décidé de signer deux attaquants.

Entrèrent Kemar Roofe d’Anderlecht ainsi que l’international suisse Cedric Itten de Saint-Gall, donnant à Steven Gerrard quatre attaquants dangereux avec lesquels travailler.

Itten a subi une blessure qui l’a exclu de la trêve internationale, mais il y a beaucoup à encourager avec Roofe.

Le joueur de 27 ans a déjà ouvert son compte des Rangers, marquant lors de la victoire 2-0 à domicile contre Kilmarnock le mois dernier.

Il a semblé brillant et dangereux lors de ses quatre premières apparitions avec les Rangers, et plus de buts viendront probablement de lui.

Roofe a marqué 14 buts lors de la saison 2018-19 pour Leeds United, puis sept buts en 16 matchs pour Anderlecht, se montrant comme un buteur prolifique lorsqu’il est en forme.

Lewis Storey / .

Maintenant, l’ancien coéquipier d’Oxford United de Roofe, Chris Maguire, a déclaré au Daily Record qu’il pensait que Roofe marquerait 15 à 20 buts cette saison, pensant qu’il prospérera en Écosse et marquera “ définitivement ” des buts pour le Gers.

“Connaissant le standard du football écossais, je m’attendrais certainement à ce que Kemar marque au moins 15 à 20 buts là-haut”, a déclaré Maguire. «Tout attaquant qui signe pour Old Firm – avec la demande des deux clubs de créer et de saisir des opportunités – vous aurez cinq ou six chances à chaque match.»

«Il y a donc un réel potentiel pour obtenir beaucoup d’objectifs. Un Roofe en pleine forme et confiant marquera certainement des buts pour les Rangers », a-t-il ajouté.

Photo de Willie Vass / Piscine via .

