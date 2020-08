Chris Willman de Variety a remporté le prix du journaliste de divertissement de l’année lors de la 62e cérémonie annuelle des Southern California Journalism Awards, qui s’est tenue pratiquement samedi soir au milieu de la pandémie en cours.

Willman a également gagné dans la catégorie critique musicale pour ses critiques, ainsi que dans la catégorie actualités musicales et théâtrales ou dans la catégorie «Interview avec Thom Yorke de Radiohead».

Variety a reçu huit prix au total lors des récompenses de cette année, dont celui de la meilleure publication interne ou d’entreprise pour son numéro conjoint avec Rolling Stone, «American (In) Justice».

Owen Gleiberman a gagné pour son hommage commémoratif, «John Simon: Now That He Gone, the Image of the Critic as Hater may Have Died Out Too», et Daniel D’Addario a gagné pour le profil de personnalité de personnalités de cinéma ou de télévision pour «Don Lemon, «Licorne» de CNN, sur la lutte contre le racisme et l’homophobie. »

Daniel Holloway et Matt Donnelly ont remporté le prix de la meilleure actualité ou d’un meilleur long métrage de divertissement pour «La promotion Marvel de Kevin Feige signifie-t-elle la fin du jeu d’Ike Perlmutter?»

Angelique Jackson, Mackenzie Johnson et Meredith Woerner ont remporté dans la catégorie des profils de personnalité du divertissement ou une entrevue pour «Meet Victoria Mahoney: La première femme à réaliser un film« Star Wars ».»

Également lors de la remise des prix, Randy Lewis du Los Angeles Times a été nommé journaliste de l’année dans une publication imprimée avec un tirage de plus de 50000 exemplaires, et John Regardie de Los Angeles Downtown News a remporté le titre de journaliste de l’année pour les publications imprimées avec un tirage inférieur à 50 000.

Christina Pascucci de KTLA a remporté le prix du journaliste de télévision de l’année, Steve Chiotakis de KCRW a été nommé journaliste radio de l’année et Joe Rubin de Capital & Main a remporté le titre de journaliste en ligne de l’année. Michael J. Duarte de NBC LA a remporté le titre de journaliste sportif de l’année et Ringo Chiu de l’Associated Press a été nommé photojournaliste ou vidéaste de l’année.