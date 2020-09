Chrissy Teigen est peut-être une cover girl de Sports Illustrated, une auteure de livres de cuisine et la muse derrière All Of Me de John Legend, mais cela ne signifie pas que le mannequin de l’Utah a oublié comment apprécier les choses les plus simples de la vie. D’une part, Teigen mange des vers gommeux aigres. Elle aime aussi faire des chasses au trésor maison pour ses enfants. Mais l’un des passe-temps les plus connus du mannequin est de regarder la télé-réalité, en particulier 90 Day Fiancé.

Teigen a depuis longtemps admis s’être connecté à l’émission de télé-réalité romantique de TLC sur les couples internationaux qui naviguaient dans le processus d’immigration dans les quatre-vingt-dix jours précédant leur mariage.

Par le passé, Teigen s’est même prononcé contre le racisme culinaire de l’émission. Le modèle a critiqué les participants américains en particulier pour avoir voyagé dans d’autres pays et se moquer de leur nourriture.

Cependant, le dimanche 6 septembre, Teigen a de nouveau fait des commentaires publics sur 90 Day Fiancé. Cette fois, c’est Teigen qui a ri des autres cultures.

Teigen a publié son dernier commentaire sur 90 Day Fiancé tard dimanche soir. La mannequin s’est filmée en train de regarder l’émission dérivée, Happily Ever After? – qui vérifie les anciens membres de la distribution et les téléspectateurs où ils se trouvent maintenant.

Dans une courte vidéo, publiée sur les histoires Instagram de Teigen, l’ancienne cover girl se prélasse sur son canapé. À la télévision devant elle, l’un des couples les plus controversés de l’émission: Colt Johnson, originaire de Las Vegas, et sa petite amie brésilienne Jessica Caroline.

Le couple est présenté en train de se disputer sur l’écran de télévision de Teigen, mais le mannequin ne peut s’empêcher de faire une blague sur l’accent brésilien de Jess. « Première pulvérisation de bronzage depuis longtemps, et Coltee approuve », a déclaré Teigen devant la caméra, imitant la façon dont Jessica prononce le nom de son fiancé.

Teigen n’est pas la première personnalité médiatique à se moquer d’une des femmes brésiliennes de 90 Day Fiancé sur la façon dont elles parlent anglais. In Touch Weekly rapporte que la star de télé-réalité Jay Smith a attaqué Larissa Lima Dos Santos pour la façon dont elle termine les mots anglais avec le son «ee».

Le point de vente rapporte que dans un post Instagram publié en 2018, Smith a qualifié Lima Dos Santos de «stupideeee».

Reste à déterminer si Teigen s’excusera pour sa bévue.

