Dans «Spagat», son premier long métrage, le réalisateur suisse Christian Johannes Koch raconte l’histoire d’un professeur de lycée dont la double vie commence à se désagréger tout en examinant la vie difficile d’un travailleur immigré sans papiers.

Situé dans la Suisse rurale, le film suit Marina, une mère mariée et enseignante qui a une liaison avec l’immigrant ukrainien Artem. Leur relation secrète est menacée lorsque la fille de l’homme, Ulyana, est arrêtée pour vol – un incident qui a de lourdes conséquences pour tous. «Spagat», mot allemand et russe qui signifie à la fois «équilibre» et «scission», reflète la situation dans laquelle se trouve Marina alors qu’elle tente de trouver une solution à un problème de plus en plus grandissant ainsi qu’à celui de l’ambitieux Ulyana un jeune gymnaste en herbe.

S’adressant à Variety à propos du film, Koch, qui a écrit le scénario avec Josa Sesink, a déclaré que plusieurs facteurs ont conduit à la réalisation de «Spagat», notamment le désir de «retourner dans un environnement qui était tout à fait familier dans tous les aspects de la vie quotidienne» après avoir vécu en Allemagne pendant 12 ans, dont beaucoup de temps à Berlin.

«La question de savoir comment il est possible, en tant qu’individu, de trouver une place dans ce monde, dans une communauté, dans une société, entre le besoin d’appartenir et en même temps d’avoir le désir d’indépendance, c’est quelque chose qui a beaucoup d’influence sur toutes mes œuvres », a-t-il ajouté. «En même temps, j’étais et je suis toujours très préoccupé par la présence parallèle d’injustice et d’inégalité en Suisse.

Le nombre actuel de personnes vivant en Suisse sans titre de séjour valide est estimé entre 90 000 et 250 000, selon Koch. Les gens sont connus comme des «sans papiers».

«C’est un problème en Suisse comme partout. Ce n’est absolument pas un sujet suisse, c’est un sujet universel. Il n’y a pas de justice s’il s’agit de vos propres origines, vous ne pouvez pas décider où vous êtes né et qui sont vos parents. C’est comme le destin mais cela a un impact énorme sur votre vie.

«Ce qui est très typique de la Suisse, c’est qu’au premier niveau, on ne voit pas toute l’inégalité et l’injustice. C’est caché, c’est derrière les façades – par exemple, comparé à Berlin, où c’est évident.

Koch a trouvé l’acteur idéal pour le rôle d’Artem dans le théâtre russe Alexey Serebryakov, qu’il avait découvert dans le film acclamé d’Andrey Zvyagintsev «Leviathan».

«Je l’ai vu, j’ai été profondément touché et j’ai trouvé qu’il avait exactement le bon mélange de tendresse et d’agressivité.

Rachel Braunschweig joue le rôle de Marina et la nouvelle venue Masha Demiri joue Ulyana.

«Je pense que je me concentre toujours sur les personnes qui utilisent l’autonomisation pour sortir d’un système social ou économique, [stories] qui tournent autour de la question de l’identité, des systèmes sociaux et économiques et des dépendances. »

«Spagat», qui est projeté dans l’encadré Nouveaux réalisateurs de Saint-Sébastien, est produit par Rajko Jazbec et Dario Schoch de Cognito Films. Koch fait équipe avec le shingle basé à Zurich sur son prochain projet, le documentaire «Once We Were Pitmen», qu’il co-réalise avec le pilote allemand Jonas Matauschek.

Koch et Matauschek travaillent également sur un scénario pour un long métrage de type documentaire sur l’art et la moralité. Intitulé provisoirement «Nie Paris» («Jamais Paris»), le film se déroule dans la ville allemande de Leipzig et se concentre sur la vie d’un jeune peintre au milieu de la division politique croissante qui afflige le mouvement de la nouvelle école de Leipzig, qui a vu un affrontement entre artistes de gauche et de droite.

“Je pense que Leipzig est la ville la plus intéressante pour le moment en Allemagne en ce qui concerne tous ces différents aspects réunis”, a déclaré Koch. «Le point de départ était que des artistes bien connus de l’école de Leipzig prennent maintenant les positions de la nouvelle droite allemande. J’étais assez perplexe lorsque j’ai entendu cela la première fois. C’est un sujet énorme. »