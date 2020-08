Il semble que la romance de l’année est Belinda et Christian nodalDepuis que le couple a officialisé son amour, il est devenu le favori du public et le plus discuté dans le monde du divertissement.

Bien que diverses rumeurs aient entouré leur relation, les chanteurs se sont avérés plus amoureux que jamais et même le 15 août ils ont fêté ensemble l’anniversaire de l’interprète de «Le coup de foudre».

Récemment, Nodal a offert une interview à la station de radio mexicaine La Z, là le célèbre de 21 ans a répondu à quelques questions sur sa fréquentation comme le fait que sur les réseaux sociaux on spécule que c’est faux.

«Les gens parlent beaucoup, tout le monde parle, mais personne ne connaît la vérité, la vérité est qu’il y a deux êtres humains qui s’aiment beaucoup et qui apprennent à se connaître. Je suis très reconnaissant à la vie de m’avoir donné cette personne formidable, cet être humain formidable à ce stade de ma vie, où je suis déjà plus mature », a-t-il déclaré.

À un autre moment de la conversation, l’annonceur Antonio Molina «El Tigre Toño» Il a demandé à Christian ce qu’il ferait si Belinda lui donnait le choix entre elle et sa carrière.

Le compositeur mexicain est convaincu que Beli est l’amour de sa vie, cependant, il estime que continuer à travailler dans la musique lui permettrait de se construire un grand avenir à ses côtés, il n’est donc pas dans ses projets d’abandonner sa carrière.

«En ce moment je dirais: ‘Beli, je veux te donner la vie d’une reine, je veux avoir une famille qui soit assurée pour toute sa vie, qui ne combat pas ce que j’ai dû combattre, donc, je dois continuer à travailler pour pouvoir y parvenir, alors si je reste avec vous, cela ne pourra pas être fait », dit-il très sûrement.

Dans une autre interview pour la station La Sabrosita à Monterrey, au Mexique, Nodal a reconnu qu’avoir une relation au milieu n’est pas facile car ils ont dû faire face à des commentaires négatifs.

«C’est une femme et les commentaires des hommes qui parlent d’une femme comme ça sont incroyables, et c’est la femme que j’aime et ça fait mal. Et les femmes qui parlent mal d’une autre femme, ça me rend très moche », dit-il.

« Je pense que les gens ne comprennent pas que nous sommes des êtres humains et que le pouvoir des mots fait mal, en fin de compte, nous sommes dans cet environnement et c’est ce que nous devons faire », at-il ajouté.

Malgré les querelles qui entourent leur amour, Beli et Christian profitent pleinement de cette étape de leur vie et ont été extrêmement affectueux à travers les réseaux sociaux.

Le dernier échange romantique a eu lieu dans les photographies que l’actrice a publiées dans lesquelles elle a posé à la manière d’une danseuse de ballet.

Nodal a écrit dans la section commentaires un petit emoji de souris, auquel elle a répondu par « je t’aime ». Et puis il a dit: «Tu me manques», ce à quoi Belinda a réagi par un «plus de moi».

