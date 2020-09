Christian Nodal explique ses tatouages ​​en l’honneur de sa petite amie Belinda | .

Le chanteur désormais reconnu de la musique régionale mexicaine Christian Nodal qui est le petit ami de la chanteuse et également actrice Belinda, a expliqué pourquoi il s’était fait tatouer en l’honneur de l’interprète de « Let yourself go ».

Christian nodal affirme que Belinda est l’amour de sa vie, après leur rencontre dans l’émission La voix du Mexique étant tous les deux entraîneurs, l’amour est né entre eux, ce que leurs coéquipiers María José et Ricardo Montajer avaient déjà réalisé, ainsi que leurs partisans, seulement que les deux ne l’avaient pas rendu public.

A partir du moment où ils ont partagé l’actualité sur leurs réseaux sociaux, notamment en Instagram Ils ont commencé à être une tendance à ce jour, toute nouvelle liée au couple est synonyme de tendance, bien qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé depuis qu’ils ont annoncé leur fréquentation, il semble qu’ils aient déjà passé plus de temps ensemble.

En effet, récemment, tous deux fêtaient leurs 4 mois de rencontres, la célébration était si grande que immédiatement le mot s’est répandu sur Internet, et c’est que Belinda et Christian Nodal étaient extrêmement aimants et généreux l’un envers l’autre.

En effet, pour célébrer leurs tatouages ​​de parade nuptiale ont été faits là où leurs initiales étaient gravées, Belinda a fait un cœur et au milieu ils ont écrit « CN », elle a été tatouée près de la cheville, comme pour Nodal Une arche a été faite avec la légère forme d’un » B « sur l’un de leurs poignets, ils se sont également fait tatouer un » 4 « en l’honneur des quatre mois qu’ils avaient passés ensemble, peut-être depuis leur rencontre.

De plus, l’interprète de « Ay mi chula » a tatoué le regard de Belinda sur sa poitrine sous un autre tatouage qu’il avait déjà, et le mot « Beli » sur un côté de sa tempe.

Il a commenté qu’il aime les tatouages ​​qui ont du sens, sur la chaîne Youtube de Syn Music, cette vidéo s’intitulait « La Saga – Entretien complet avec Christian Nodal avec Adela Micha », elle a été publiée le 10 septembre.

Il a raconté quelques détails de leur relation, a affirmé que Belinda faisait de lui une personne très détaillée car elle adore les détails, ses tatouages ​​sont portés avec fierté, si leur relation dure longtemps ou courte, il ne regrettera pas d’avoir tatoué ses yeux, qui pour lui sont le plus beau du monde, il affirme même que le chanteur est l’amour de sa vie.

Christian est une personne qui n’a pas peur de faire ce qu’il veut, c’est devenu plus que clair, il ne regrette généralement pas les décisions qu’il a prises non seulement dans sa carrière mais dans sa vie personnelle.

Il a également ajouté que Belinda ne voulait pas se faire tatouer, malgré cela, elle plaisait à Nodal, mettant ce petit tatouage qui comptait beaucoup pour lui, c’était comme une sorte de preuve de son amour.

A ce jour, l’interprète de « Pour l’oublier » a plus de 40 tatouages, il a commencé avec ce goût depuis qu’il avait 18 ans, cependant si c’était pour lui peut-être dès son plus jeune âge il les aurait, seulement qu’il a décidé de respecter la demande de sa mère à le faire jusqu’à l’âge de 18 ans.

Adele Micha était ravie de l’interview, car elle n’avait pas eu l’occasion d’interviewer ou d’en apprendre un peu plus sur Christian, qui a donné une surprise presque à la fin de la séance était justement Belinda qui venait de se lever, avec un peu de chagrin elle est apparue à l’écran , Mais seulement pour un moment.

Christian est devenu un chanteur à succès grâce à son talent, son charisme et les paroles de ses chansons, il est extrêmement heureux d’être aux côtés de Belinda, il a partagé un dernier détail, en affirmant qu’ils se marieront l’année prochaine.

