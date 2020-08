2020-08-25 15:30:05

Ciara a promis de «travailler très dur» pour perdre du poids de son bébé après avoir accueilli son troisième enfant le mois dernier.

La chanteuse de 34 ans a donné naissance à son fils Win Harrison en juillet et a déclaré qu’elle avait maintenant pour mission de perdre 48 livres le plus rapidement possible afin de pouvoir retrouver son corps d’avant la grossesse.

Ciara – qui a Win, ainsi que Sienna Princess, trois ans, avec son mari Russell Wilson, et Future Zahir, six ans, avec le rappeur Future – a écrit sur Instagram: « Il reste 48 livres! Commencer le plan de match demain! ! Je ne sais pas à quel point ça va être facile d’envisager 3 bébés maintenant! Je vais travailler très dur pour ça! Allons-y maman (sic) »

Le hitmaker « Like A Boy » a annoncé la naissance de bébé Win le mois dernier, révélant qu’il avait été mis au monde le 23 juillet, alors qu’il pesait huit livres et une once.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: « Joyeux anniversaire GAGNEZ !!! … Maman et papa vous aiment! … Gagnez Harrison Wilson … 23/02/2020 … 8 lb 1 oz.

Le mari de Ciara, Russell, a partagé un message avec une légende correspondante, à côté d’une photo d’eux berçant leur nouveau bébé Win.

Ciara a commenté sous le message: « Je t’aime tellement chérie. Nous l’avons fait bébé! Tellement reconnaissant pour notre petit garçon … WIN est une bénédiction. Il vous ressemble. Le bébé de papa Maman est peut-être (sic) »

Pendant ce temps, Ciara a précédemment révélé qu’elle essayait de «trouver la positivité» d’être enceinte pendant la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré à l’époque: « Quand j’ai appris que Russ et moi ne pouvions pas faire notre échographie ensemble et qu’il devait littéralement attendre dans la voiture, et nous avons fait FaceTimed dans la voiture et j’étais dans le bureau du médecin, c’était, comme, un moment vraiment significatif, je pense, dans tout cela qui a vraiment marqué le moment où je suis dans ma vie de femme enceinte. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à tout le reste. Et vous commencez à entendre ces histoires sur les mamans non pouvoir accoucher avec leur partenaire. Ils ont arrêté cela immédiatement à ma connaissance, mais le nombre de personnes qui viennent à l’hôpital pendant l’accouchement a été limité. Donc Russ ne sera pas seulement papa mais le vidéaste et le photographe.

« Il va être tout en ligne. Mais, vous savez, nous sommes en train de tout comprendre et je suis vraiment très attaché à essayer de trouver de la positivité dans le mélange d’un moment qui pourrait être négatif ou sembler lourd. J’essaye toujours pour trouver un moyen d’y arriver, donc je n’ai pas été aussi inquiet que je l’aurais probablement pu. «

