La perte de notre bien-aimée T’Challa pèse lourdement sur l’industrie cinématographique et sur le monde entier. Surtout quand il devient clair que l’acteur nous avait déjà donné les meilleurs échantillons de son talent, mais sans aucun doute, il avait encore beaucoup plus à apporter. Avec Black Panther, l’acteur est devenu un super-héros Marvel, mais il l’était certainement dans la vraie vie. C’est pourquoi à Cine PREMIERE, nous honorons sa mémoire en reconnaissant certains des moments où Chadwick Boseman a prouvé qu’il pouvait également être un héros hors écran.

Sa première pièce

Chadwick Boseman est diplômé du lycée T. L. Hanna en 1995 et pendant sa dernière année a écrit sa première pièce, Crossroads, qui était un hommage à l’un de ses camarades de classe qui a été tué par balle.

Collecte de fonds scolaire

Boseman s’est inscrit avec le titre de réalisateur à l’Université Howard de Washington DC, mais ses études ne se sont pas arrêtées là. Avec l’aide de l’une de ses professeurs, Phylicia Rashad, il a organisé une collecte de fonds afin que lui et ses camarades de classe puissent assister à la British Academy of Drama d’Oxford pour un programme d’été spécial. L’un des principaux bailleurs de fonds était l’acteur Denzel Washington, qui est un ami proche de Rashad.

Vos rôles les plus importants

Malgré le fait que l’acteur soit né aux États-Unis, il a avoué que ses ancêtres sont originaires de la Sierra Leone au Nigeria, il a donc toujours maintenu une identification étroite avec la culture africaine et afro-américaine. Ses rôles les plus importants ont été les personnifications de grands influenceurs afro-américains tels que le joueur de baseball Jackie Robinson dans 42, le chanteur James Brown dans Get On Up, ou Thurgood Marshall dans Marshall.

Il a donné une de ses reconnaissances à un héros de la vraie vie

Lors des MTV Movie Awards 2018, le film Black Panther a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur acteur, un prix que Boseman a donné à James Shawr Jr, qui a sauvé plusieurs vies en combattant un tireur présumé dans une maison. Gaufres au Tennessee. « C’est formidable d’être reconnu pour avoir joué un super-héros, mais c’est encore mieux de reconnaître les héros que nous avons dans la vraie vie », a déclaré Boseman lorsqu’il était sur scène.

Dépistage de Black Panther pour les enfants non protégés

Lorsque Black Panther est sorti en salles, beaucoup ont reconnu Chadwick Boseman comme un héros à la fois à l’écran et hors écran. Et c’est que l’acteur a organisé une projection spéciale du film dans sa Caroline du Sud natale spécialement dédiée aux enfants non protégés.

Il a exigé une plus grande représentation noire d’Hollywood

Boseman a utilisé sa renommée pour essayer d’améliorer le monde et a exigé des réponses et des changements face au manque de représentation de la communauté noire à Hollywood.

«Il peut y avoir un Chris Pine, ou un Chris Evans et Chris O’Donnell et un Chris Hemsworth et tous les autres Chrises, mais peut-il être seulement l’un de nous à la fois? Pour nous, c’est comme si nous devions nous suicider avant d’y arriver.

Est devenu une icône pour des millions d’enfants noirs

L’acteur n’a jamais gardé de réserves quant à vivre avec ses fans. Surtout ces petits qui ont eu avec Boseman et son T’Challa leur premier grand super-héros.

«Chadwick tu es l’un de mes héros. J’ai aimé regarder 42 et Get on Up, mais c’est Black Panther qui a changé ma vie. Voir un super-héros noir et tous les beaux frères et sœurs noirs m’a vraiment excité. Je me souviendrai toujours de vous et vous serez toujours T’Challa. «

Chadwick, vous êtes l’un de mes héros! J’ai adoré regarder 42 & Get on Up mais c’est Black Panther qui a changé ma vie. Voir un super-héros noir et tous les beaux frères et sœurs noirs m’a tellement excité! Je me souviendrai toujours de vous & vous serez toujours le roi T’Challa #wakandaforever 🕊 pic.twitter.com/AehJAu487u – Miles Brown (@MilesBrown) 29 août 2020

Sa gentillesse envers les fans

Il était également reconnu pour sa grande simplicité et sa gentillesse envers les fans. À la fin du cours à l’Université Howard, l’acteur est allé prononcer un discours de fin d’études et un fan a demandé à prendre une photo avec lui. Il a poliment refusé parce qu’il n’était pas censé s’arrêter pour faire quelque chose comme ça, mais finalement il l’a regretté et est retourné prendre la photo.

«Je me souviens encore qu’il a gentiment refusé mon selfie et quand je m’éloignais il a changé d’avis et je suis vite revenu très excité. Cette petite démonstration de gentillesse a rendu cette journée encore plus douce et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Je me souviens encore de lui refusant poliment mon selfie, je me suis retourné pour m’éloigner, il a changé d’avis, et moi qui revenait tout de suite excité AF lol. Ce peu de gentillesse a rendu une belle journée encore plus douce et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais ❤️ https://t.co/VJ7aa5araF – ♍️ (@jasnikki_) 29 août 2020

Accent africain en panthère noire

À l’origine, les personnages de Black Panther n’auraient pas un accent africain marqué sur la langue anglaise parce que Marvel Studios craignait la réaction du public. Cependant, Boseman a convaincu le studio du contraire en insistant sur le fait que la culture africaine était une partie fondamentale de l’histoire et que cela ne devrait pas être changé juste pour essayer de ne pas gêner un certain secteur.

Don de fonds pendant la pandémie

Le 15 avril de cette année, lors de la journée Jackie Robinson, l’acteur a fait don de 4,2 millions de dollars en équipement de protection individuelle pour les hôpitaux desservant les fragiles communautés afro-américaines.

Selon ce que sa famille a révélé, l’acteur a reçu son diagnostic en 2016 alors qu’il venait de faire ses débuts en tant que T’Challa dans Captain America Civil War. Cela signifie que l’acteur a combattu la maladie en réalisant une série de films tels que Black Panther, Avengers Infinity War et Endgame, Da 5 Bloods, 21 Bridges et Ma Rainey Black Bottom. Chadwick Boseman est décédé le 28 août à Los Angeles entouré de sa femme et de sa famille.

Chadwick Boseman