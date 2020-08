Lorsque cela est fait correctement, le premier moment où un personnage marche sur l’écran peut devenir un moment déterminant. Un moment qui solidifie la personnalité, le poids et l’attachement de ce personnage au public.

Prenez Jack Sparrow dans Pirates Of The Caribbean: The Curse Of The Black Pearl. Sans mots, il nous dit tout ce que nous devons savoir sur Sparrow. Nous le voyons debout fier à bord d’un navire, naviguant à quai, mais tout n’est pas comme il semble. Comme le montre la caméra, le bateau est en train de couler mais cela ne dérange pas du tout Jack alors qu’il monte négligemment sur le quai.

Ou From Dusk Till Dawn’s Santanico Pandemonium. Je n’ai même pas besoin d’entrer dans les détails, car vous savez déjà que sa première apparition se poursuit dans les clips YouTube.

Ou le voyage classique de Willy Wonka en rouleau dans l’original Willy Wonka et la chocolaterie.

Voici 10 de mes favoris…

Lame (lame)La lame encore sous-estimée était une anomalie pour Marvel en 1998. Jusque-là, leurs tentatives de succès cinématographique étaient une blague, donc les attentes pour Blade n’étaient pas exactement élevées. En voyant cela au théâtre, je peux vous dire que personne n’a ri pendant cette scène. Grâce à Wesley Snipes, Blade était un pur dur à cuire et cela était évident dès sa première apparition à l’écran.

Quint (mâchoires)C’est ainsi que vous attirez l’attention des gens. Je grimace encore pendant cette scène au moment où j’entends ce grattage au tableau. Le discours qui a suivi, ainsi que la lenteur de la caméra vers Quint en font une première rencontre mémorable. La maîtrise de la pièce par Quint vous fait croire qu’il est peut-être le type qui peut gérer le requin.

Vito Corleone (le parrain)

Non seulement c’est l’une des plus grandes scènes d’ouverture de l’histoire cinématographique, mais cela nous présente Vito Corleone d’une manière que nous comprenons qu’il EST le parrain. Fort mais juste, il n’a pas besoin de crier ou d’intimider pour montrer sa puissance. En écoutant tranquillement, nous sommes amenés à vouloir en savoir plus sur cet homme.

Harmonica (Il était une fois dans l’Ouest)

Que pouvez-vous dire sur Harmonica? Vous n’avez même pas besoin de vous familiariser avec l’histoire pour profiter de cette scène. Vous n’avez plus une humeur comme celle-ci. La scène prend son temps à se dérouler, à mettre en place les joueurs, avec l’anticipation se construisant à sa violente récompense. Harmonica était aux commandes avant même qu’il ne descende du train.

Hannibal Lecter (Silence des agneaux)

C’est une autre scène où la configuration se construit pour rencontrer Lecter. Vous voulez instantanément savoir qui il est, vos yeux scrutant sa cellule pour tout indice sur ce qui rend ce prisonnier aux manières apparemment douces si dangereux. Les yeux perçants de HI regardent droit dans le public avec une intensité féroce… c’est Hanibal. Au fur et à mesure que la scène se déroule, la plupart de nos questions initiales restent sans réponse pour être laissées avec tant d’autres.

Dark Vador (Star Wars)

En tant qu’enfant, rien ne vaut l’entrée de Dark Vador. Les stormtroopers se sont mis au garde-à-vous, l’observation occasionnelle de Vader à la suite. Avec Rogue One qui nous donne un peu plus de complément à l’histoire, nous savons qu’il est en mission. Et ce n’est pas une question de miséricorde. Mais à l’époque, la présence de Vader à l’écran était tout ce que vous vouliez chez un méchant. Sombre, inquiétant et une pincée de peur.

Jésus Quintana (Big Lebowski)

À un moment donné, c’était mon intro de personnage préféré de tous les temps. Tout à ce sujet est tellement absurde mais complètement présenté dans une mosaïque qui a du sens à tous les niveaux. Il était à peine dans le film mais c’est celui que je cite le plus et celui dont je reviens constamment pour regarder les scènes. Aucune offense à The Dude… man.

Miranda Priestly (Le diable s’habille en Prada)

Oui, j’apprécie ce film. La réputation de Miranda est basée sur les réactions de tous ceux sur qui elle domine. Le respect, la peur, le chaos… tout remplit le bureau tandis que Miranda avance. Nous savons qui elle est avant même de prononcer un seul mot. Vous ne voudriez pas non plus la croiser sans avertissement.

Jules Winnfield et Vincent Vega (Pulp Fiction)

Pulp Fiction est rempli d’introductions classiques, ce qui semble être quelque chose que Quentin Tarantino est très bon. Quand il s’agit de Jules et Vincent, ils semblent se démarquer le plus. Leur conversation semble familière mais incroyablement unique alors que nous regardons deux amis / collègues / tueurs parler des vacances, des rumeurs et des massages. Le dialogue a élevé ces deux à des hauteurs impressionnantes.

Colonel Hans Landa (Inglourious Basterds)

Je n’ai pas numéroté cette liste, mais si je le faisais… ce serait mon numéro un. Tout fonctionne, tout clique, la musique, la cinématographie, le jeu d’acteur, la tension… cela fait en sorte que vous n’oublierez jamais, jamais le colonel Hans Landa.