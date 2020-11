De Diariocrítico, ils m’ont demandé de faire une liste de films traitant de la question des pandémies et des virus, étant donné la situation actuelle. J’ai donc dressé cette liste, sans être loin d’être exhaustive, dans laquelle des chefs-d’œuvre comme «Le septième sceau» se mêlent à des choses beaucoup plus normales comme «Outbreak». Lavez-vous les mains, restez à la maison (si vous le pouvez) et préparez-vous à une bonne session de pandémies, de virus et d’infections celluloïdes.

Invasion des voleurs de corps (1956)

Un film de Don Siegel qui a laissé une marque énorme dans le monde du cinéma et qui a eu jusqu’à trois «remakes». A cette occasion, le virus ne vient pas de Wuhan mais de l’espace, certaines spores extraterrestres deviennent des gousses d’où émergent des répliques parfaites des hommes et des femmes d’une petite ville américaine. En pleine paranoïa anticommuniste, Siegel livre un film effrayant dans lequel l’ennemi a le visage de votre compatriote, de votre voisin, de votre famille, ce qui pourrait être vu comme une critique de la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, sinon pour Siegel commenté plus d’une occasion qui ne lui avait jamais traversé l’esprit.

Le septième sceau (1957)

Ils veulent des virus dévastateurs? Que pensez-vous de la peste noire qui a décimé l’Europe au XIVe siècle comme on ne l’a jamais revu. Ingmar Bergman tente de répondre aux grandes questions que l’humanité se pose depuis la nuit des temps dans ce chef-d’œuvre, y compris l’une des plus importantes, et après la mort, que se passe-t-il? La réponse ne semble pas l’avoir ou la mort elle-même et la seule chose qui semble claire est son inévitabilité. Max Von Sydow, récemment décédé, livre sa performance la plus légendaire en jouant un jeu d’échecs avec la mort, c’est un jeu que ni lui, ni aucun de nous, ne va gagner, mais l’important est de le jouer.

La nuit des morts-vivants (1968)

Le virus que nous avons vu le plus souvent sur le petit écran est celui des morts-vivants, eh bien ce film est son patient zéro, celui qui a inoculé le virus zombie dans tous les autres. George A. Romero crée le modèle que les films d’horreur suivront pour les décennies à venir.

Épidémie (1995)

Nous retournons aux années 90 pour trouver ce film de Wolfgang Petersen sur un virus très similaire à Ebola. Ce n’est pas un grand film, surtout à cause d’une résolution plutôt absurde, mais c’est lui qui est Dustin Hoffman qui se charge de nous sauver.

12 singes (1995)

Terry Gilliam nous emmène jusqu’en 2035, un virus a tué des millions de personnes et les survivants vivent sous terre. Un prisonnier propose de voyager dans le passé pour essayer d’obtenir un antidote et, à partir d’ici, comme c’est normal dans le cinéma de Gilliam, tout devient très fou. Ce n’était pas mal mais ce dont je me souviens le plus, c’est qu’il m’a emmené voir le merveilleux “La Jetée”, un moyen métrage de Chris Marker qui l’a inspiré et qui est vraiment merveilleux. Merci beaucoup Terry Gilliam.

28 jours plus tard (2002)

L’un des plus dignes héritiers de «La nuit des morts-vivants», Danny Boyle nous emmène dans un Londres apocalyptique, avec des rues désertes, des boutiques vides et un silence inquiétant. Il n’y a pas d’applaudissements mais certains des plus dangereux sont touchés, à tel point que 28 jours après sa propagation, il n’y a pratiquement plus de survivants. Une nouvelle tournure sur les films de zombies.

Enfants d’hommes (2006)

Un très grand film d’Alfonso Cuarón qui nous place juste au coin de la rue, en 2027. Aucun être humain n’est né depuis 18 ans, le monde vit avec l’angoisse de sa prochaine disparition lorsque Theo, un excellent Clive Owen, est embauché par son ex-femme (Julianne Moore) pour s’occuper d’une femme avec un nouvel être humain dans son ventre. Un regard non sans espoir, mais baigné de réflexions pointues sur la manière dont nous traitons les immigrés, plus la situation est désespérée, moins les nazis semblent distants …

L’hôte (2006)

Le film parfait pour les conspirateurs, un virus qui ne l’est pas. En Corée du Sud, un monstre au très mauvais caractère apparaît et les autorités décident de faire croire à tout le monde qu’il répand un virus pour faire face à la situation. Bong Joon-Ho joue à nouveau avec les genres et fait un film monstre dans lequel le contraire de ce que vous attendez se produit toujours.

La route (2009)

Que se passe-t-il lorsque la nourriture et le papier toilette sont épuisés après un long cataclysme? John Hillcoat et Cormac McCarthy ont la réponse, le chaos absolu et la plus brutale pour lui-même. «La route» atteint son but de transmettre une vision pessimiste et «hobbesienne» de l’existence, vous savez que «l’homme est un loup pour l’homme», nous voulons dire que lorsque la situation devient plus désespérée, notre comportement devient moins humain .

Contagion (2011)

Le film le plus réaliste sur les virus et les contagions a été réalisé par Steven Soderbergh en 2011. Il s’appelait «Contagion» et il évitait de chercher la série pour se concentrer sur ses personnages. C’est un film déchirant et non sensationnel qui traite du sujet avec réalisme et sérieux.