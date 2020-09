Amazon Prime Video a incorporé dans son catalogue ces derniers mois plusieurs des séries télévisées préférées entre les années 90 et 2000, de sorte que l’arrivée de septembre nous a maintenant apporté la nouvelle que Buffy, the Vampire Slayer est disponible à partir de ce mois sur la plateforme.

Bien qu’il s’agisse d’une série qui s’est terminée il y a plus de 17 ans, l’importance du programme et son impact sur les générations qui n’ont pas manqué les aventures de Buffy Summers saison après saison est extrêmement grande, dérivant également de son succès d’autres programmes dérivés , redémarre et même l’idée de produire un film sur la série avec Joss Whedon lui-même à la barre.

Maintenant, à l’occasion de son arrivée sur Prime Video et pour vous convaincre de la revoir ou de l’essayer si vous ne l’avez pas vue, nous présentons 10 raisons pour lesquelles nous considérons que Buffy the Vampire Slayer est l’une des meilleures séries télévisées qui exister.

1. Cela a eu un grand impact sur la culture pop

Les vampires sont des monstres connus depuis longtemps, mais Buffy contre les vampires a inspiré les futurs créateurs à en faire un sujet brûlant chez les jeunes grâce à des productions cinématographiques et télévisuelles telles que The Vampire Diaries, True Blood, Veronica Mars, Doctor Who et la saga Twilight.

Bien qu’aucun de ceux-ci n’atteigne un personnage principal féminin avec les caractéristiques de Buffy, il est inévitable de remarquer l’influence de la série.

2. Les personnages féminins sont puissants et solides

Dans une réalité où de nombreuses productions où les protagonistes féminines sont souvent décrites comme faibles, Buffy a brisé les normes en nous offrant une héroïne forte avec un arrière-plan extrêmement bien conçu dont on se souvient encore aujourd’hui. Le reste de la distribution féminine a également des caractéristiques similaires, étant multidimensionnelles, amusantes, intéressantes et même compliquées.

En fait, chaque personnage féminin de Buffy contre les vampires a reçu une personnalité si unique que même l’industrie du divertissement d’aujourd’hui peut la prendre comme exemple.

3. Équilibrez parfaitement le sinistre avec le drôle

L’un des grands exploits que Buffy a accomplis était un entrelacement réussi des genres. La série a constamment maintenu ses connotations d’horreur, de suspense et de fantaisie, mais elle nous a également constamment engloutis dans le drame, nous a fait rire avec son dialogue humoristique et nous a présenté un épisode musical.

Il est certain que peu de programmes ont réussi à atteindre cet équilibre.

4. Cela devient extrêmement émotionnel

La capacité de la série à sauter habilement entre l’humour et l’horreur signifiait également que les moments émotionnels de la série vous frappaient vraiment au ventre.

Nous ne mentionnerons pas de moments spécifiques pour éviter de révéler des informations importantes, mais il y a des moments interminables dans la série qui nous ont profondément touchés et nous ont surpris au point que parfois nous avons oublié que nous ne regardions qu’une émission jeunesse.

5. Il a embrassé l’homosexualité comme jamais auparavant

L’émission était assez révolutionnaire dans sa représentation de l’homosexualité avec les relations de Willow avec d’autres femmes (Tara et Kennedy), car elle prenait un sujet quelque peu tabou et le traitait de manière intelligente, réelle et respectueuse, alors que de nombreuses émissions Ils n’ont pas du tout pris la peine d’en parler.

Et bien que l’un des épisodes montre l’une des premières scènes de sexe lesbien à la télévision, Joss Whedon a déjà mentionné que la WB les limitait constamment avec ce qu’elle pouvait montrer en termes d’homosexualité et de physique.

6. Tous les personnages ont un but

L’émotivité de Buffy, la tueuse de vampires est également due aux caractéristiques de chacun des personnages, puisque le programme part également de ceux-ci avec une intrigue utilisée pour explorer leurs différentes personnalités et ainsi les aider à se développer.

La série nous les présente comme des jeunes qui à un moment donné passeront à la vie adulte, nous sommes donc constamment témoins de décisions et d’erreurs motivées par leur fragilité, mais la vérité est qu’au fond, ils se sentent tous réels et identifiables.

7. Les scripts étaient très réfléchis

L’une des principales caractéristiques de la série était ses scripts, qui, avec leur symbolisme et leurs métaphores constants, les placent dans un standard que peu de programmes peuvent atteindre.

Tout au long des sept saisons de l’émission, nous trouvons différents types de références à des problèmes de la vie réelle tels que la discrimination et le racisme représentés dans les dialogues contre les vampires et les monstres. Entre autres métaphores, nous pouvons même trouver des symbolismes profonds des plaintes sociales et des questions très pertinentes.

8. Et donc il y a de nombreuses expressions mémorables

Le discours des personnages de Buffy ne connaissait pas de frontières, donc en plus de se démarquer par sa profondeur choquante, il a créé sa propre façon nouvelle et amusante de se référer aux choses du quotidien en plus d’autres jeux de mots que les fans n’ont pas tardé à reproduire dans la vie. réel.

Vous souvenez-vous de l’une de ces expressions?

9. Possède l’une des meilleures fins à la télévision

Nous ne le gâchons pas, mais le dernier épisode de Buffy contre les vampires était épique et émouvant, et il a réussi à donner aux téléspectateurs de l’émission la fin parfaite qui n’a jamais manqué d’honorer les six saisons précédentes.

10. Elle est beaucoup plus intelligente et plus profonde qu’elle n’y paraît

Buffy est si dense et pleine de tant de sujets intéressants qu’elle est même devenue un objet d’étude dans différents cours universitaires qui restent pertinents à ce jour. Les études sur Buffy sont réelles et ils ont même leur propre page Wikipédia dans différentes langues, ce qui en fait une des émissions de télévision les plus étudiées par les universitaires.

En plus d’être vue à la télévision et étudiée dans les salles de classe, Buffy contre les vampires continue d’être constamment débattue et analysée par les fans de la série, car sa pertinence a perduré au cours des dernières décennies et pourrait continuer de le faire pendant longtemps. plus de temps.

amazon prime vidéo buffy contre les vampires buffy vampire slayer

Eugenia Rivas Calderón Amatrice de films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre. Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je le vis en regardant Derry Girls.