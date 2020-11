Les loups-garous ont été représentés de différentes manières tout au long de l’histoire du cinéma, démontrant à quel point ce monstre classique peut être polyvalent sur grand écran et 2020 n’a pas fait exception, car une nouvelle version de celui-ci a été publiée. personnage maintenant en animation, donc pPour en savoir un peu plus sur ce projet, voici la revue de ‘100% Wolf’.

Ces créatures nocturnes sont apparues dans différents genres de films par exemple l’horreur avec le cas ‘Un loup-garou américain à Londres’, aussi action avec des films ‘Van Helsing’ et ‘Underworld’ ou ceux familiers où le loup-garou est utilisé comme métaphore, cela peut être vu dans l’anime «Les enfants loups».

«100% Wolf» tomberait dans cette dernière catégorie parce que son synopsis se lit comme suit: «Freddy Lupin est l’héritier d’une fière lignée familiale de loups-garous, mais lorsque son 13e anniversaire arrive, quelque chose ne va pas lors de sa première transformation, se transformant en féroce … Caniche. Malgré sa coiffure rose moelleuse, Freddy peut-il prouver qu’il est 100% loup? “

Bien que ce film aborde des sujets tels que la maturité, la découverte de leur place dans la vie et la relation entre parents et enfants, il ne les approfondit pas par rapport à “ The Wolf Children ”, qui aboutit à un long métrage pour enfants commun sans se démarquer des autres productions . Ceci est principalement dû au script écrit par Fin Edquist («Mauvaises filles»), qui arrive à toucher les lieux communs de l’intrigue, ce qui rend le long métrage prévisible et vous pouvez même sentir la fin dans les premières minutes du long métrage.

Un autre point de la critique de “ 100% Wolf ” est que les personnages sont également quelque peu plats, à la fois pour la personnalité et les motivations, cependant ils parviennent à être suffisamment divertissants pour que le public les aime, cela s’ajoute à l’animation 2D qui se distingue par sa bonne qualité.

Donc à la fin, «100% Wolf» réalisé par Alexs Stadermann est une option pour ce week-end dans les théâtres qui divertiront les plus petits de la famille, tandis que certains adultes pourraient s’ennuyer de voir à quel point cela devient prévisible.