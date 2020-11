A douze ans, Ingrid Bergman (Stockholm, 29 août 1915-Londres, 29 août 1982) écrit dans son journal “Je dois prendre note de cette grande vie qui m’attend car je serai l’une des stars les plus importantes.” Intuition ou hasard, sa carrière est parsemée de films et de récompenses de premier ordre: trois Oscars et sept nominations; trois globes dorés; trois prix NYFCC; deux Emmy … bref, une liste de distinctions qui porteraient le notaire le plus formé. Et c’est qu’Ingrid avait un talent exceptionnel et était capable d’interpréter en cinq langues. Ajoutez à cela qu’elle était précieuse, une volonté infatigable, un goût cinématographique exquis et un souci extrême de la qualité de ses interventions (Alfred Hitchcock, qu’il adorait, allait jusqu’à dire que «je voulais juste faire des chefs-d’œuvre»). Vous pensez bien: il a tout rassemblé pour mettre le feu au firmament.

En parlant de brûler … sa faiblesse était Jeanne d’Arc -Il a ramassé des médailles et des timbres- et il l’a interprété trois fois, sortant même de l’argent de sa poche. Ce n’était pas sa sainteté qui l’attirait, mais plutôt son exploit épique et sa détermination précoce (une paysanne de quatorze ans devenue guerrière). Le destin et son cœur incandescent voulaient qu’elle aussi brûle d’abord sur le bûcher des haines humaines, et comme la bonne d’Orléans, soit plus tard réhabilitée sur les autels de la plus fervente admiration.

En 1939, Ingrid s’installe à Hollywood, avec son mari et compatriote, le médecin Peter Lindström, et la fille des deux, Pia Comme elle était déjà une actrice célèbre en Suède, elle a refusé la tyrannie du star system (changer de nom et d’apparence, entre autres) et l’industrie américaine, abandonnée à son talent et à sa fermeté, a décidé de profiter de la douceur de son visage pour incarner sur le celluloïd l’archétype de la féminité la plus sublime: à Casablanca, c’est la femme mariée qui résiste à l’infidélité; dans Pour qui sonne la cloche, l’innocente et idéaliste Maria; à Luz de gas, victime d’un mari cruel; dans Remember, le dévoué Dr. Petersen; à Las campanas de Santa María, une religieuse; dans Jeanne d’Arc, une sainte … C’était justement dans ce film, dans lequel elle avait déposé tant d’espoir et de cœur (elle avait une liaison avec le réalisateur, V. Fleming), qui en avait assez de l’irréalité sucrée du cinéma hollywoodien. «Chaque fois que j’étais ébouriffé – comme il se doit – quelqu’un venait me peigner les cheveux. Même les scènes de bataille sont belles, mais pas dans le bon sens. “

Des mois plus tard, il eut une révélation en regardant Rome, la ville ouverte, et le néoréalisme italien se révéla à lui comme l’esthétique suprême du récit visuel. Elle était une actrice glamour primée aux Oscars, et elle a humblement postulé par lettre à un Roberto Rosellini stupéfait, qui envisageait alors l’idée de tourner Stromboli. Ils entamèrent une correspondance intense qui dut bientôt transcender le strictement professionnel, car quelques jours avant l’arrivée d’Ingrid en Italie, Anna MagnaniActrice avec beaucoup de talent et un meilleur odorat, elle a imprimé sur le visage de Rosellini – son amant (Rossellini était marié à un autre) – un plateau de macaronis … Vous savez: un et un valent deux. Et puis … trois, car la passion entre Rossellini et Bergman allait naître dans moins d’un an Robertino, le fruit extra-conjugal des deux. Et c’est à ce moment-là que le monde entier a conspiré pour brûler Ingrid sur le bûcher: les églises luthérienne et catholique l’ont condamnée, le public a refusé sa muse, le Sénat des États-Unis l’a déclarée persona non grata, et il lui a été interdit de revenir au pays, la presse la diabolisait (et la traitait), et son mari suédois – qui avait déjà joué le suédois avec Fleming – et avant lui avec Robert Cappa et avec Gregory picore– Il n’a eu d’autre choix que de remarquer le petit Robertino et d’accorder le divorce à Ingrid, mais pas avant de demander une compensation financière et la garde de Pía.

Rossellini et Bergman se sont mariés et ont eu des jumeaux Isabelle et Isotta, qui ne sont pas exactement nés avec du pain sous les bras. Les œuvres de Rossellini ont été appréciées plus tard, mais elles ont échoué au box-office. Il a empêché sa femme de travailler avec d’autres réalisateurs jusqu’à ce que la réalité financière et son personnage l’emportent et il a tourné d’abord, en France, avec Jean Renoir, puis, en Angleterre, Anastasia, avec Anatole litvak. Rosellini avait prédit l’échec de ce film, mais c’était son deuxième Oscar de la meilleure actrice principale. Jaloux, il ne lui a pas pardonné le succès qui l’a exclu («Je suis fatigué d’être M. Bergman») et ils ont fini par divorcer (avec un nouvel enfant extra-conjugal de sa part), mais celui qui lui a pardonné était le monde, en particulier les États-Unis . Elle avait la dignité de ne pas s’excuser de sa vie privée et, étonnamment, tout le monde est revenu la vénérer jusqu’à la fin de ses jours; après tout, dans Anastasia, il avait joué une princesse qui, après avoir souffert des épreuves, avait retrouvé sa place légitime, et celle d’Ingrid était au cœur du public. C’était en 1956 et la fille prodigue rentrait chez elle de ses cendres.

Il a retrouvé sa relation avec Pía (il ne l’avait pas vue depuis dix ans). Il s’est remarié et a divorcé, pour gagner un autre Oscar et un autre Golden Globe (Meurtre sur l’Orient Express). Il a fait beaucoup de bon cinéma (Indiscreta, La voix humaine, Fleur de cactus, Une question de temps, Nina, Sonate d’automne …), du théâtre et de la télévision de la plus haute qualité. Elle est tombée malade d’un cancer du sein en 1975 et a continué à travailler parce que ne pas le faire était comme mourir pour elle. Presque au bord de la lagune de Styx, une femme nommée Golda a été abattue. Une simple perruque suffisait au monde pour voir le Premier ministre israélien à Ingrid. C’était une performance très raffinée, puissante, canonique et inoubliable. Il n’a pas eu le temps de récupérer l’Emmy parce que les étoiles dans le ciel nous l’ont arraché. Ils avaient longtemps eu besoin de son feu. Mais les braises d’Ingrid Bergman craquent encore dans ses films. Suivez mes conseils et revoyez-les “à nouveau” au fil du temps.