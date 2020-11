15 acteurs et actrices qui étaient sur Grey's Anatomy et que vous ne saviez pas

Avec 17 saisons à l’antenne – la dernière inspirée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) – Grey’s Anatomy est devenue l’un des drames médicaux les plus réussis et reconnus de la télévision américaine. Vraisemblablement, les fans les plus fervents de la série ont très bien ancré dans leur mémoire les visages des acteurs récurrents; Cependant, avec plus de 300 épisodes à l’antenne, la série a bien sûr laissé la place à une poignée de guest stars et pour cette raison, nous avons fait une liste des 15 acteurs et actrices qui sont sortis / ont fait un camée et qui, peut-être, sont passés inaperçus. sous leurs yeux.

Et quand nous parlons d’inaperçu, nous voulons dire que très probablement plusieurs de ces histrions – maintenant consolidées, ou peut-être pas – commençaient tout juste leur carrière pour sauter dans la cour des grands d’Hollywood.

Christina Ricci

La carrière de Christina Ricci a commencé en 1990 et depuis lors, elle a continué à apparaître dans des films pour grand écran et petit écran. Bien sûr, la plupart du public se souvient d’elle pour son rôle de mercredi Addams dans Los locos Addams; Cependant, un jour, en 2006/2007, elle a endossé le rôle d’Hannah Davies, une ambulancière qui aide un patient porteur d’une charge explosive, dans Grey’s Anatomy. L’actrice est spécifiquement apparue dans les épisodes Comme nous le savons et c’est la fin du monde.

Dylan Minnette

Eh bien, nous plaçons tous ce jeune acteur principalement en raison de son rôle de Clay Jensen dans les 13 raisons pour lesquelles de Netflix. Mais en 2007, il est apparu sur Grey’s Anatomy dans l’épisode intitulé Haunt You Every Day jouant un garçon nommé Ryan, qui veut subir une intervention chirurgicale pour reconstruire ses oreilles car il n’est né qu’avec la partie inférieure.

Abigail Breslin

La petite Abigail Breslin, enfin plus si petite car elle a maintenant 24 ans, a à un moment donné retenu l’attention grâce à sa participation à Signals avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Elle obtient ensuite sa première nomination aux Oscars pour sa performance attachante dans le film Little Miss Sunshine. Juste après ce projet, elle s’est lancée dans un petit rôle, au sein de Grey’s Anatomy, dont le nom répond à Megan Clover, une fille qui ne ressent définitivement aucune douleur. Si vous voulez en profiter, l’épisode s’appelle Parfois une fantaisie.

Seth vert

Seth Green devait également être patient à l’hôpital Grey Sloan Memorial. La performance de l’histrion est visible dans le chapitre Crash Into Me: Part I et part II, où il a donné vie à Nick Hanscom, un jeune homme atteint d’une tumeur au cou.

Elisabeth mousse

À ce stade de sa carrière, Elisabeth Moss compte déjà plusieurs nominations et récompenses aux Golden Globes et aux Emmy Awards, principalement pour son rôle dans la série The Handmaid’s Tale. Aussi, cette année 2020, nous l’avons vue harcelée et tourmentée dans la nouvelle version de The Invisible Man d’Universal où elle a partagé les crédits avec Oliver Jackson-Cohen. Mais avant tout ça, elle a aussi fait son truc à l’hôpital où travaille Meredith Gray et est apparue dans l’épisode de 2007 My Favorite Mistake et où elle a joué Nina Rogerson, une fille surprotectrice qui finit par perdre sa mère en chirurgie.

Sarah Paulson

Ces dernières années, nous avons vu Sarah Paulson dans des productions cinématographiques telles que Ocean’s 8, Bird Box, Glass et à la télévision, nous ne pouvons jamais la dissocier de American Horror Story, American Crime Story et récemment Ratched. À un moment donné de sa carrière, la gagnante du Golden Globe a fait son truc sur Grey’s Anatomy en tant que jeune version du Dr Ellis Gray, la mère de Meredith Grey, en 2010. Si vous voulez profiter de sa performance, cherchez le chapitre The Distorsion temporelle.

Neve Campbell

Le protagoniste de Scream a mis de côté les cris et le slasher pour passer du temps dans les couloirs du célèbre hôpital de Grey’s Anatomy et sauver quelques vies. Son camée a été enregistré dans Run, Baby, Run et Love Turns You Upside Down en 2012. Dans les deux épisodes, elle joue le Dr Lizzie Shepherd, qui se trouve être la sœur de Derek et Amelia Shepherd.

Tessa Thompson

On a déjà vu Tessa Thompson dans Annihilation, Creed: The Rocky Legend, Westworld, Men in Black: International, Thor: Ragnarok et bientôt dans Thor: Love and Thunder. Cependant, elle est également devenue une patiente de Grey’s Anatomy et si vous ne vous en souvenez pas, elle est apparue sous le nom de Camille Travis, nièce du patient cancéreux du Dr Richard Webber (James Pickens Jr.). Si vous voulez jeter un coup d’œil, l’actrice est apparue dans les épisodes Losing My Religion et Deterioration of the Fight or Flight Response.

Chris O’Donnell

Après Batman Forever et Batman et Robin, Chris O’Donnell ne figurait plus vraiment à l’écran, et peut-être que nous le classons très bien pour son rôle principal dans la série NCIS: Los Angeles. Mais il s’avère qu’il est également apparu dans plusieurs épisodes de Grey’s Anatomy et que je suis, parfois un fantasme, je suis un arbre, le temps est venu aujourd’hui, perdre ma religion, 17 secondes, Damage Case, Blues for Sister Someone et The Name of le jeu. Son rôle était celui du Dr Finn Dandridge, un amoureux de Meredith Gray et de la concurrence directe de Derek.

Demi Lovato

L’ancienne star et chanteuse de Disney est également apparue sur Grey’s Anatomy en 2010 avec l’épisode Shiny Happy People où il incarne un patient chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie.

John cho

L’acteur coréen-américain est apparu dans le rôle de Sulu dans la nouvelle trilogie Star Trek que JJ Abrams a commencé. De même, nous pourrions le voir dans ce drame et thriller technologique appelé Searching…, entre autres rôles. Comme les acteurs et actrices qui l’accompagnent sur cette liste, John Cho est apparu sur Grey’s Anatomy dans le rôle du Dr Marshall Stone, qui subit un accident après s’être endormi en conduisant. Le chapitre en question s’intitule Damage Case.

Faye Dunaway

L’actrice vétéran, légende hollywoodienne et lauréate d’un Oscar a un jour voulu tenter sa chance dans ce célèbre hôpital où se déroule la série. Elle a ensuite fait ses débuts en tant que chirurgienne Margaret Campbell, l’une des plus anciennes de l’heureux hôpital, dans le chapitre intitulé An Honest Mistake.

Millie Bobby Brown

Onze! Oui, la fille de Stranger Things a également fait son apparition sur Grey’s Anatomy. Il s’avère que bien avant de visiter l’Upside Down ou d’être Enola Holmes, la petite sœur du détective Sherlock Holmes, elle a passé un certain temps dans ce célèbre hôpital. L’épisode dans lequel elle a joué s’appelle I Feel the Earth Move, où elle joue Ruby, une fille qui parvient à sauver la vie de sa mère blessée.

Jesse plemons

Actuellement, on peut écouter l’acteur américain dans The Irishman de Martin Scorsese ou dans I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman. Mais il fut un temps où il était également présenté en tant que patient sur Grey’s Anatomy. Sa participation brille dans Hier où il incarne Jake Burton, un jeune homme atteint d’une tumeur au cerveau dérivée de la dysplasie cléidocrânienne dont il souffre.

Jurnee Smollett-Bell

Avant Birds of Prey, un film dans lequel elle a démontré son grand talent vocal, Jurnee Smollett-Bell est également devenue une patiente de Grey’s Anatomy. Dans la série, elle est apparue comme Beth Monroe dans l’épisode Freedom: Part I and Part II. Son histoire était triste car son personnage souffrait d’une tumeur apparemment inopérable, en plus d’être amoureux d’un garçon avec un problème de santé similaire.

