Être monteur ou éditeur de films indépendant est toujours un travail difficile, mais l’espace numérique ouvre des portes et des pistes de développement qui n’étaient pas disponibles il y a quelques années. La multiplicité des plates-formes de streaming telles que Netflix, Hulu, Amazon Prime ou HBO signifie qu’il existe plus d’espaces commerciaux à partir desquels vous pouvez promouvoir votre travail ou obtenir un bon travail. Pour vous aider à naviguer dans le monde difficile du montage de films indépendants, nous vous apportons quelques-uns des outils qui vous seront les plus utiles pour développer et faire connaître votre travail.

1. Uniconverter

Uniconverter est l’un des meilleurs convertisseurs vidéo actuellement sur le marché. Avec la possibilité de convertir entre plus de 1000 formats audio et vidéo différents, Uniconverter vous offre des performances jusqu’à 30 fois plus rapides que les autres convertisseurs vidéo et dispose également d’une interface utilisateur qui sera très facile à maîtriser en quelques minutes . Uniconverter est le convertisseur parfait pour que vous puissiez adapter vos vidéos aux formats dont vous avez besoin à tout moment ou pour pouvoir les compresser sans perdre de qualité pour les envoyer sur Internet ou les télécharger sur des plateformes de streaming et faire connaître votre travail.

2. WriterDuet

WriterDuet est une solution cloud qui vous offre un espace confortable et agréable pour écrire des scripts où que vous soyez. L’inspiration peut apparaître au moment le moins attendu, et il est essentiel que vous disposiez d’une plateforme sur laquelle vous pourrez accéder à tout moment à tous vos matériaux, les consulter, les éditer, les réorganiser ou les compléter avec de nouvelles lignes de texte qui deviendront de l’or lorsqu’elles feront partie de votre film ou votre production indépendante. WriterDuet est également très simple d’utilisation et extrêmement léger, de sorte qu’il vous offrira d’excellentes performances même si vous y accédez depuis un smartphone ou une tablette.

3. Gorille

Gorilla est un logiciel conçu pour la budgétisation qui sera particulièrement utile lorsque vous travaillez avec une équipe de personnes et que vous devez coordonner l’ensemble de la production de votre court, moyen-métrage ou film. Il dispose d’une grande variété d’options pour répartir les coûts probables de votre film et d’une interface graphique qui vous permettra de visualiser facilement vos chats potentiels. Prévoyez-vous plus de dépenses dans le montage vidéo et avez-vous un budget supplémentaire pour les acteurs et actrices? Vous pouvez effectuer le réglage en quelques clics ou en appuyant sur l’écran de votre téléphone et continuer à rouler!

4. Indiegogo

Kickstarter est une excellente plateforme de financement participatif, mais le profil culturel dont vous avez probablement besoin pour votre film est vraiment sur Indiegogo. Avec Indiegogo vous pourrez défier un certain nombre de personnes beaucoup plus proches du cinéma et obtenir non seulement un soutien financier pour financer votre projet, mais aussi un soutien en termes de diffusion ou de contacts qui vous permettront de vous frayer un chemin vers le haut du domaine cinématographique. Outre le domaine du crowdfunding, Indiegogo est de plus en plus considéré comme une communauté, et c’est à partir de cette notion de communauté qu’en plus d’obtenir vos fonds, vous pouvez obtenir votre audience.

5. Sharegrid

Sharegrid est l’une des meilleures plateformes de location d’équipement, sinon la meilleure. Organisé en fonction des différentes zones géographiques où vous pourriez avoir besoin d’un équipement cinématographique haut de gamme, Sharegrid vous permettra de louer des caméras, des microphones, des éclairages, des câbles, des installations électriques et toutes sortes de matériel dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser votre projet ou le filmer dans son intégralité. Vous pouvez choisir en fonction des marques, des caractéristiques ou du prix, et si vous comparez avec d’autres plateformes, vous vous rendrez vite compte que la variété que vous trouverez dans Sharegrid est très difficile à trouver ailleurs.

6. Backstage

Vous manquez cet acteur ou actrice essentiel pour le rôle clé de votre projet? Backstage est l’une des plateformes de casting les plus étendues disponibles sur Internet. Non seulement il dispose d’un catalogue extrêmement large d’acteurs et d’actrices dans tous les endroits géographiques que vous pouvez imaginer, mais il dispose également de systèmes de classification incroyablement détaillés pour vous permettre de trouver facilement la personne spéciale qui fera payer votre projet pour de bon. la magie que vous attendiez.

7. Trello

Votre équipe est-elle dispersée à différents endroits ou, pire encore, confinée par COVID-19? Ne t’en fais pas. Avec Trello, vous pourrez organiser facilement vos tâches de projet où que vous soyez, et vous garderez votre équipe cohérente malgré la distance et les circonstances difficiles de la pandémie. Trello est la plate-forme cloud idéale pour organiser et suivre tout ce qui doit être fait dans tout projet d’équipe, et elle est particulièrement utile pour les réalisateurs de films grâce à sa flexibilité et à la simplicité de son interface.