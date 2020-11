À l’image de la même pandémie qu’il dépeint, le film documentaire 76 jours (76 jours, présenté au Festival international du film de Toronto 2020) ne tente pas le cœur. Filmé pendant les premières semaines de la crise sanitaire causée par le COVID-19, dans quatre hôpitaux de Wuhan (une ville chinoise où le virus a été identifié pour la première fois), 76 jours est un record extraordinaire non seulement de la réaction des professionnels de la santé dans cette ville, mais sur la façon dont le véritable effet de cette pandémie est la façon dont elle a écrasé notre humanité.

Pendant toute la séquence, nous voyons très peu de visages humains, car la plupart sont couverts de la tête aux pieds dans un équipement de sécurité. Visuellement, il semble impersonnel et détaché de la réalité, mais auditif (même si nous ne parlons pas la langue), il est facile de comprendre son niveau de pression, d’angoisse et de douleur. Dans l’une des premières scènes, par exemple, un agent de santé (habillé de la tête aux pieds avec l’équipement susmentionné) pleure désespérément de ne pas pouvoir arriver à temps pour dire au revoir à son père. Ses collègues essaient de la réconforter, de l’aider à se lever et de mentir tellement, une idée qui dans d’autres circonstances semble absurde plane sur tout le monde: dans quelques heures, elle doit retourner au travail.

Pour la réalisation de son film, le cinéaste chinois basé à New York Hao Wu (République populaire du désir) s’est associé à deux cameramen locaux qu’il a rencontrés (mais jamais personnellement) tout en menant des recherches pour un reportage à diffuser sur une chaîne américaine. Cependant, comme il est devenu clair que le virus n’entraînerait pas «une histoire locale», le rapport a été abandonné et Hao Wu a demandé à ses collègues de continuer le tournage. “Pendant longtemps, je n’étais même pas sûr qu’il y avait une histoire dans le matériau”, a déclaré le cinéaste à ScreenSlam au Festival international du film de Toronto, où le film a fait ses débuts, six mois seulement après le début du tournage. de filmer. L’histoire, cependant, est devenue claire au fil des jours.

Le documentaire ne contient pas d’interviews, de musique ou de tout autre dispositif cinématographique. C’est une pure vérité cinématographique – la caméra se concentre sur certains aspects et détails pour véhiculer des idées, sans interférer avec le déroulement naturel de l’action – dans la tradition des frères Maysles, Chris Marker et Lindsay Anderson.

L’assemblage narratif et la construction sont tombés sur les épaules de Hao Wun, mais tout le mérite de l’accès et des relations avec les patients et les agents de santé revient aux photographes et journalistes Weixi Chen et à un autre qui a choisi de rester anonyme. Et c’est dans cette petite information qu’un autre acte inéluctablement héroïque de ces cinéastes est entrevu, car nous ne pouvons (et ne devons pas) oublier que tout cela a été fait en Chine, un pays notoirement hermétique en termes d’information. Aucun hôpital (sauf à une petite exception près de la fin) n’est ouvertement identifié et il n’y a aucune mention des coupables possibles ou des actions que l’État est ou ne prend pas.

76 jours est un film documentaire sur la résilience, la force et l’unité. Les personnes qui fréquentent l’hôpital sont à peine identifiées par leur nom, mais nous découvrons d’où elles viennent. L’histoire que racontent ces petits titres annonçant leur ville d’origine est celle que nous avons maintes fois entendue: quand de l’aide est nécessaire, les gens ont tendance à courir vers le feu, vers l’effondrement, vers les tours et vers la pandémie.

