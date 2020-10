Après un long silence, l’acteur de la “ Justice League ” a finalement révélé à Forbes, les raisons qui l’ont conduit à révéler les abus commis par le réalisateur Sur le tournage du film, cependant, le cinéaste n’allait pas rester silencieux face aux accusations, alors le porte-parole de Joss Whedon répond à Ray Fisher à propos de ses déclarations.

Fisher a révélé que la raison qui l’avait amené à témoigner contre Whedon était parce que le réalisateur a essayé de changer la couleur de peau d’un personnage. «Ce qui a enflammé mon âme et m’a forcé à parler de Joss Whedon cet été, c’est d’être informé que Joss avait ordonné le changement de teint d’un acteur coloré en post-production parce qu’il n’aimait pas la couleur de son ton. peau. Homme, avec tout ce qui a été 2020, ça a été le tournant pour moi », a déclaré l’acteur.

Est ainsi un porte-parole de Whedon a déjà fait une déclaration concernant ces nouveaux faits et il a déclaré que ce n’était pas vrai, il a même souligné que la personne qui avait fait cette déclaration avait reconnu l’avoir entendu d’un autre individu, une enquête suffirait donc à prouver le mensonge de l’affaire.

«La personne qui a fait cette déclaration a reconnu que c’était simplement quelque chose qu’il avait entendu de quelqu’un d’autre et que j’accepte comme vrai, alors qu’en fait une simple enquête montrerait que c’était faux. Comme c’est la norme dans presque tous les films, de nombreuses personnes étaient impliquées dans le mélange du produit final, y compris le monteur, le gestionnaire d’effets spéciaux, le compositeur, etc., le coloriste principal étant responsable du ton, des couleurs et de l’état de humeur de la version finale. Ce processus a été encore compliqué par le fait que Zack a tourné sur film, tandis que Joss a tourné en numérique, ce qui a obligé l’équipe, dirigée par le même coloriste senior qui a travaillé sur des films précédents pour Zack, à concilier les deux », a-t-il expliqué. .

Cependant, Fisher a déjà répondu à ces déclarations via CinemaBlend. «C’est juste un cheveu de la défense de Berg. J’ai essayé de m’assurer que Joss Whedon et Jon Berg ne puissent pas être complètement jetés sous le bus par les autres gars, mais quand ils rendent ces excuses à moitié publiques, ils rendent mon travail encore plus difficile. Je m’installe avec ma famille pour la nuit. J’aurai une réponse plus approfondie demain », a noté Ray.

C’est ainsi que le porte-parole de Joss Whedon répond à Ray Fisher pour les déclarations faites à Forbes, cependant, le combat est loin d’être terminé et il pourrait même prendre un nouveau cours, Puisque CinemaBlend a commenté qu’une source proche de la production de ‘Justice League’, a assuré que “l’affirmation selon laquelle Joss aurait coupé ces rôles est fausse”, nous devrons donc attendre de voir ce que Fisher répondra à cela.