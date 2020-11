Il y a quelques jours, il a été rapporté que l’acteur cesserait de faire partie de la franchise et mettrait de côté son rôle de Gellert Grindelwald, ce qui a laissé entendre que Mads Mikkelsen pourrait prendre le rôle. Mais c’est maintenant sa co-star qui prend la parole, Jude Law parle du départ de Johnny Depp de «Fantastic Beasts 3».

Law joue Albus Dumbledore, la version plus jeune de l’un des personnages les plus aimés de toute la série. Le tournage avait déjà commencé et Depp a réussi à enregistrer une scène pour laquelle il sera payé l’intégralité de son salaire, en raison de la situation dans laquelle il se trouve, mais les raisons du licenciement n’ont pas été mentionnées.

Il est peut-être très clair pour beaucoup que son départ est dû à des problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard, qui l’a accusé de «batteur de femme» dans le journal The Sun dans un article écrit par elle, la question a été portée devant les tribunaux et a fini par perdre Depp, juste après cela, ils l’ont licencié, mais les fans de la saga croient en son innocence et sont furieux de son départ, à tel point qu’ils veulent que Heard quitte également “ Aquaman 2 ”.

Et maintenant c’est à son collègue de faire ses déclarations à ce sujet, Jude Law évoque le départ de Johnny Depp de ‘Fantastic Beasts 3’, qui montre son soutien à l’acteur et regrette son départ de la production qui a déjà une date de première.

“C’est un film énorme, et il a beaucoup, beaucoup de couches. C’est probablement l’une des plus grandes productions sur lesquelles j’ai jamais travaillé”, a partagé Law avec Entertainment Tonight. «Et dans une situation comme celle-ci, vous vous consacrez à étudier. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et faire votre part. “

“C’était inhabituel pour moi parce que, en fait, dans ce rôle particulier”, a noté Law. “Je pense que Johnny n’avait fait qu’une journée de tournage seul. Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions”, a déclaré Law. “Et vous devez accepter cela, car juste nous faisons partie de l’équipe.“