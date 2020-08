AARP Le magazine Movies for Grownups® Awards élargira ses catégories pour inclure, Meilleure série télévisée pour adultes, Meilleur film réalisé pour la télévision ou Série limitée pour adultes, Meilleure actrice, Télévision, Meilleur acteur, Télévision. La cérémonie de stars à Hollywood a été déplacée au 4 mars 2021 à la suite de la pandémie COVID-19.

Les Movies for Grownups® Awards d’AARP perpétueront à nouveau la tradition de récompenser des talents cinématographiques de haute qualité. Les anciens lauréats comprenaient des actrices primées aux Oscars de l’année dernière Laura Dern et René Zellweger, aussi bien que Morgan FREEMAN, Alfre Woodard, Tom Hanks, Robert de niro, Helen Mirren, Guillermo Del Toro et plein d’autres.

«La croissance de la diffusion en continu ces dernières années a été en grande partie alimentée par un contenu intelligent, superbement produit, réalisé et joué qui s’adresse à un public adulte», a déclaré Heather Nawrocki, vice-présidente des films pour les adultes de l’AARP. «Il est temps de reconnaître la vague de fond d’excellentes émissions de streaming et de télévision et le public adulte qui la consomme. L’initiative Movies for Grownups d’AARP cherche depuis longtemps à lutter contre l’âgisme dans l’industrie du divertissement en mettant en lumière et en encourageant la création de contenu de qualité pour et sur les personnes âgées. «

Pendant deux décennies, le programme Movies for Grownups d’AARP a défendu les films pour adultes, par des adultes, en défendant le public de plus de 50 ans, en combattant l’âgisme de l’industrie et en encourageant les films qui résonnent avec les téléspectateurs plus âgés. Movies for Grownups d’AARP s’est toujours concentré sur un contenu de qualité et continuera de le faire tout en élargissant ses catégories à d’autres formes de médias. L’extension coïncide avec l’engagement d’AARP à évoluer aux côtés de l’industrie.

À propos de l’AARP

L’AARP est la plus grande organisation à but non lucratif et non partisane du pays qui se consacre à donner aux personnes de 50 ans et plus les moyens de choisir leur mode de vie en vieillissant. Avec une présence nationale et près de 38 millions de membres, l’AARP renforce les communautés et défend ce qui compte le plus pour les familles: la sécurité sanitaire, la stabilité financière et l’épanouissement personnel. L’AARP produit également les plus grandes publications du pays: AARP The Magazine et AARP Bulletin. Pour en savoir plus, visitez www.aarp.org ou suivez @AARP et @AARPadvocates sur les réseaux sociaux.