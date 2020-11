Hollywood est souvent associé à des rêves devenus réalité, mais tout au long de l’histoire, divers membres de cette industrie sont devenus des protagonistes fatidiques de morts sanglantes ou prématurées, mais toujours avec une couche étouffante de mystère. Savoir ci-dessous dix acteurs et actrices dont la mort est survenue dans des circonstances (à ce jour) inexplicables ou qui continuent à faire l’objet de vifs débats.

Grue Bob

Le 29 juin 1978, la star de la comédie Hogan’s Heroes a été retrouvée battue à mort dans son appartement de Scottsdale, en Arizona, par l’actrice Victoria Ann Berry. Crane (49 ans) il avait été matraqué à plusieurs reprises avec un objet non identifié, ainsi qu’étouffé avec un cordon électrique. En 1992, John Henry Carpenter (un agent de vente, ami du défunt) a été arrêté pour meurtre. Deux ans plus tard, l’affaire a été jugée, mais Carpenter a été libéré en raison de l’insuffisance des preuves contre lui. Le meurtre de Crane n’est toujours pas résolu.

Brittany Murphy

Le matin du 20 décembre 2009, l’actrice Clueless and Sin City s’est effondrée chez elle à Los Angeles. Heures plus tard, Murphy (32 ans) elle a été déclarée morte d’un arrêt cardiaque, causé (selon la version officielle) par un mélange de pneumonie, d’anémie et d’intoxication médicamenteuse. Cependant, six mois plus tard, le décès du mari de l’acteur (Simon Monjack) avec un diagnostic similaire a également été signalé. Il a alors été proposé que la mort des deux provienne de mycotoxines dans la maison qu’ils partageaient, ce qui n’a jamais pu être prouvé.

Eddie hassell

Au petit matin du 1er novembre 2020, le service de police du Texas a répondu à un avis de tir dans la ville de Grand Prairie. En arrivant sur les lieux, ils ont trouvé Hassell (30 ans) avec des blessures par balle à l’estomac. Enfin, l’acteur de The Kids Are All Right a été déclaré mort dans un hôpital de la région. Selon son représentant (via), l’attaque contre Hassell s’est produite à l’extérieur de l’appartement de sa petite amie, qui à ce moment-là était à l’intérieur et n’a pas pu identifier le meurtrier.

George Reeves

Mieux connu pour avoir joué The Man of Steel dans l’émission télévisée Adventures of Superman, Reeves (45 ans) il est mort le 16 juin 1959 à son domicile de Los Angeles. La cause était une blessure par balle à la tête, comme l’a confirmé la police convoquée par la petite amie de la victime et des amis qui se trouvaient à la résidence à l’époque. Reeves lui-même se serait suicidé dans sa chambre après une nuit de beuverie. Bien que la résolution officielle évoque le suicide, les soupçons de meurtre ou de mort accidentelle prévalent toujours.

Jack Nance

L’acteur d’Eraserhead a été déclaré mort d’un hématome sous-dural le 30 décembre 1996, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile en Californie. Cependant, ce qui est intrigant, c’est ce qui aurait pu causer la lésion cérébrale. Un jour avant, Nance (53 ans) Il a déjeuné avec des amis et ils ont remarqué un œil au beurre noir. L’acteur a expliqué qu’il venait d’avoir une bagarre de rue, où “je suppose que j’ai eu ce que je méritais”, comme il leur a dit (via). Selon les rapports, Nance rentrerait chez lui peu de temps après, souffrant d’un mal de tête sévère, et n’en dirait pas plus sur cette rencontre fatidique avec des coups.

Marilyn Monroe

Légende dans tous les sens: pour son glamour, sa beauté et malheureusement aussi pour sa mort prématurée. Monroe (36 ans) a été retrouvée morte à sa résidence de Los Angeles le 4 août 1962. La cause officielle? Avoir une surdose de somnifères, probablement avec des intentions suicidaires. Cependant, les décennies suivantes ont apporté avec eux une poignée de théories du complot concernant plutôt le meurtre. Par exemple, il a même été proposé que la diva soit “réduite au silence” à cause de ses rumeurs d’affaires avec les frères Robert et John F. Kennedy.

Natalie Wood

Le 29 novembre 1981, le nominé aux Oscars pour Rebel Without a Cause a été retrouvé mort en mer, près de l’île de Santa Catalina, située dans le sud de la Californie. La nuit dernière, Bois (43 ans) Elle voyageait avec son mari – également l’acteur Robert Wagner – sur le yacht de ce dernier et en compagnie de Christopher Walken, sa co-star de Brainstorm. Le corps a été retrouvé à un mile du navire et la noyade accidentelle a été notée comme la cause du décès. Cependant, on ne sait pas comment Wood s’est retrouvé dans l’eau ou ce qui a causé les ecchymoses découvertes sur son corps. En 2011, le dossier a été rouvert et Wagner reste actuellement “une personne d’intérêt” dans l’enquête.

Thelma Todd

Après près de dix ans de carrière cinématographique, avec plus de 50 films à son actif, Todd (29 ans) a retrouvé sa mort tragique le 16 décembre 1935. Le corps a été découvert dans sa propre voiture dans le garage de l’actrice Jewel Carmen, épouse de l’amant de la victime. L’intoxication au monoxyde de carbone a été déterminée comme la cause du décès, l’hypothèse étant que Todd a fait tourner la voiture pour se réchauffer. L’une des pistes d’enquête s’est concentrée sur l’homicide, mais le manque de preuves a fini par l’exclure. Cependant, un motif de suicide n’a pas pu être prouvé, de sorte que le cas reste une mort accidentelle suspecte.

Virginie Rappe

La carrière de cette jeune actrice de cinéma muet a été brusquement interrompue par sa mort tragique survenue le 9 septembre 1921. Rappe (26 ans) Il est décédé d’une blessure à la vessie associée à une péritonite secondaire. Quatre jours plus tôt, l’acteur avait assisté à une soirée dans la suite hôtelière du comédien Roscoe “Fatty” Arbuckle, qui (selon les rapports) y aurait agressé sexuellement et violemment Rappe, ce qui aurait entraîné le traumatisme qui aurait finalement déclenché sa mort. . Les accusations contre Arbuckle iraient au procès, où l’acteur a finalement été acquitté de tous les crimes.

William Desmond Taylor

Réalisateur et acteur de dizaines de films muets, Desmond Taylor (49 ans) Il a été retrouvé mort chez lui à Los Angeles le 2 février 1922. Une foule s’est rassemblée à l’intérieur de la résidence et un homme qui se faisait appeler «médecin» a examiné le corps et a conclu que la mort était causée par des saignements d’estomac. Le soi-disant médecin est parti et personne n’a plus entendu parler de lui. Lorsque la police a décidé de retourner le corps, ils ont découvert une blessure par balle dans le dos, faite avec un pistolet de petit calibre, qui n’a pas été retrouvée sur les lieux du crime. Personne n’a jamais été reconnu coupable du meurtre.

