VaCollider rapporte qu’Adam Pally (« Sonic. The Movie ») est en pourparlers pour jouer dans un futur biopic de John Belushi qui sera réalisé par le lauréat d’un Oscar David Frankel (« The Devil Wears Prada »). En ce qui concerne le scénario, il a été écrit par Steve Conrad («Wonder») il y a dix ans.

Pally sera rejoint par Ike Barinholtz, qui jouera Dan Aykroyd, avec Aubrey Plaza jouant la femme de Belushi dans le film. Un titre indéfini suit Belushi au sommet de sa gloire, racontant l’histoire d’un homme qui incarne à la fois la gloire et la tragédie du rêve américain.

Le scénario comprend également une douzaine de célébrités parmi ses personnages, dont le patron de Saturday Night Live Lorne Michaels, Robin Williams, Keith Richards et Rick James. Le film sera produit par Alexandra Milchan et Scott Lambert via leur label Emjag Productions, avec la directrice de casting Bonnie Timmerman.

Gagnant d’un Emmy Award, Belushi est apparu sur Saturday Night Live avant de faire le saut sur grand écran avec des projets tels que «Desmadre a la americana», «The Blues Brothers», «1941», «Continental Divide» et «Neighbours». L’acteur et humoriste est décédé en 1982 à l’âge de 33 ans d’une overdose de speedball, une injection de cocaïne et d’héroïne.