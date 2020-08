L’acteur Adam Sandler et Netflix ont un contrat pour 5 autres films et le prochain à sortir portera sur les fêtes d’Halloween.

Le prochain film de Adam Sandler être Hubie Halloween et sûrement tout le monde sait à quelle période de l’année il arrivera. Il sera dirigé par Steven Brill, qui a été responsable de films mettant en vedette l’acteur tels que Little Nicky, M. Deeds, The Do-Over et Sandy Wexler. Cette nouvelle histoire a été classée PG-13 pour son contenu, son langage grossier et suggestif et une courte fête d’adolescents.

Le cadre festif de Hubie Halloween pourrait offrir l’occasion de donner une nouvelle tournure à la formule standard d’Adam Sandler, mais avec Steven Brill derrière la caméra et des objets communs comme Kevin James, Steve Buscemi, Rob Schneider et David Spade, faisant tous partie du casting, le film ressemblera à tout ce que l’acteur fait en première Netflix.

De quoi parle le film?

«L’intrigue suit Hubie Dubois (Adam Sandler) qui, malgré son dévouement à sa ville natale de Salem, Massachusetts (et sa légendaire célébration d’Halloween), est une figure de moquerie pour les enfants et les adultes. Mais cette année, quelque chose va vraiment se passer cette nuit noire, et c’est à Hubie de sauver Halloween. «

La prémisse semble assez drôle et ravira à coup sûr les fans de l’acteur Adam Sandler. Il figurera également sûrement dans la liste des 10 films les plus visionnés sur la plate-forme de streaming. Ce qui est sans aucun doute impressionnant. La dernière collaboration de l’acteur avec Netflix ne fait que renforcer à quel point il est fondamental dans sa programmation, car Criminels en mer C’est le cinquième film original le plus vu de l’histoire. Le succès est donc assuré de tout ce qui sort.

De plus, Adam Sandler réalisera également un film sur les super-héros qui arrivera sur Netflix dans les prochaines années.