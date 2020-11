Nous sommes à quelques jours de l’arrivée de la très attendue console PlayStation 5 sur le marché, ainsi que du nouveau jeu vidéo Spider-Man qui affiche le bon goût dans chaque fibre de sa toile. Et nous ne parlons pas seulement du costume alternatif qui nous a été révélé le mois dernier, mais aussi de la tenue originale avec laquelle il s’ouvrira Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et pour qui la marque de sport Adidas joué un rôle primordial. Comment? Il suffit d’équiper le héros titulaire de chaussures de tennis élégantes rouges et noires que tout joueur voudrait porter sur ses pieds. Mais ne soyez pas déprimé, car les acquérir sur le plan de la réalité est une possibilité!

Ce lundi, le développeur Jeux insomniaques (Producteur du jeu vidéo) a révélé avoir travaillé «en étroite collaboration» avec Adidas pour créer les baskets que Miles Morales possède au début du jeu, en combinaison avec un vêtement de sport qui – dans la fiction – a été conçu par le même grimpeur. En revanche, ces chaussures exclusives auraient émergé comme un hommage au modèle le plus emblématique de la firme allemande.

«Nous avons tout de suite su que nous voulions rendre hommage aux baskets Adidas Superstar à l’occasion de leur 50e anniversaire. C’est un design classique, connecté à New York et essentiellement à Adidas », a déclaré James Stevenson, responsable de la communauté pour Insomniac (via). «Nous avons choisi d’afficher les couleurs intemporelles pour lesquelles [Miles Morales] est mieux connu: le costume noir avec l’icône de l’araignée rouge. “

Comme vous pouvez le voir dans les images suivantes, il y aura deux variantes de ces chaussures de tennis que Spider-Man exposera à différents moments du jeu vidéo et avec des tenues différentes: la Salut-Top et le Bas-haut. Lequel préfère tu?

Mais tout n’est pas dans le domaine du virtuel. Stevenson a également affirmé que grâce à son partenariat avec Marvel Games et à sa collaboration avec PlayStation, Adidas lancera un roman Tennis Superstar édition limitée qui imite les chaussures de Miles Morales dans le prochain jeu vidéo.

Selon le communiqué officiel (via), le produit sera lancé le 19 novembre aux États-Unis, au Canada et sur certains marchés de la région Asie-Pacifique. En Europe, son arrivée est prévue pour le 4 décembre de cette année, mais (malheureusement) aucune information n’est fournie concernant l’Amérique latine.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, disponible pour les consoles PS4 et PS5, sera en vente à partir de ce jeudi 12 novembre.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.