Après une longue interruption de la pandémie de coronavirus, le film ‘Jurassic World: Dominion’ a terminé ses enregistrements et entame sa phase de post-production, mais les acteurs semblent heureux pour la fin de la saga, depuis récemment l’actrice Bryce dallas howard Il a changé de look et l’a partagé via ses réseaux sociaux.

L’actrice Bryce Dallas Howard joue le personnage de Claire Dearing et c’est un élément central de la franchise avec Chris Pratt comme Owen Grady, Le même qui a rejoint pour cette livraison aux membres de la saga originale créée par Steven Spielberg comme Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neil comme Ellie Sattler, Ian Malcolm et Alan Grant respectivement.

A travers ses réseaux sociaux, il a montré comment Bryce Dallas Howard a changé de look pour célébrer la fin des enregistrements, alors qu’elle se coupait les cheveux et les peignait en rose:

“Cette fois, j’ai teint mes cheveux pour célébrer la clôture d’un chapitre et le début d’un autre, et quoi de mieux qu’avec un nouveau ‘do it’! Le fait que cette aventure ‘Jurassic World’ touche à sa fin Cela m’inonde de vagues. Cela a été une belle expérience que je porterai toujours avec moi, merci Charlie Rogers d’avoir donné à Claire des cheveux incroyables dans Jurassic World: Dominion et pour une coupe et une couleur de séparation – vous pouvez tout faire! ” .

Après avoir enregistré les enregistrements pendant plusieurs mois, la production s’est finalement terminée, mais la date de sortie a dû être déplacée, car une première était prévue pour 2021, mais en raison du changement du calendrier de sortie et des retards de tournage, c’était fixer une date de sortie pour le 19 juin 2022.