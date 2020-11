Malgré le fait que presque toujours les films de “ Spider-Man ” se sont concentrés sur le fait de ne pas en dire beaucoup sur le passé familial de leur protagoniste, et bien que “ The Amazing Spider-Man ” ait essayé et échoué, il semble que l’univers cinématographique Marvel ( MCU), a l’intention de présenter les parents de Peter Parker, et disent qu’ils étaient des agents du SHIELD.

Bien que tous les fans sachent que Peter Parker a été élevé par ses oncles, May et Ben, les parents du personnage, Richard et Mary, n’ont jamais vraiment été positionnés comme des points très explorés dans la mythologie du personnage.

Ce n’est pas quelque chose qui surprend beaucoup de fans car, dans les bandes dessinées, on ne leur a même pas donné une histoire ou une explication des raisons pour lesquelles ils avaient perdu la vie, et grâce à cela, de nombreuses années plus tard, les écrivains ont créé divers arcs d’histoire pour ce qui est arrivé aux parents de Peter.

L’histoire que de nombreux fans savent est que ces personnages ont perdu la vie dans un accident d’avion alors qu’ils partaient en mission, quelque chose qui n’a affecté beaucoup aucun des films de Spider-Man, bien que dans les films “ The Amazing Spider-Man ” , cet arc était sur le point de jouer un rôle très important dans son histoire.

Maintenant, selon un nouveau rapport du portail We Got This Covered, il a été révélé que les cinéastes de “ Spider-Man 3 ” veulent être les parents de Peter Parker dans ce film, et expliquent également comment ils étaient des agents du SHIELD.

Dans les dessins animés, c’est Nick Fury qui a recruté les Parkers pour faire partie de la CIA. Il pourrait être intéressant de voir comment le personnage de Samuel L.Jackson garde ce Peter Parker secret de Tom Holland, et peut-être que cela conduit le personnage à cesser de faire confiance aux gens du MCU. Pour l’instant, nous devrons attendre que “ Spider-Man 3 ” arrive dans toutes les salles en décembre 2021, pour voir si cela sera vrai.