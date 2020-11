Même si Cela fait plus de deux ans que “ Solo: A Star Wars Story ” est sorti en sallesLes réflexions de Harrison Ford sur la performance d’Alden Ehrenreich en tant que Han Solo ont finalement été révélées.

Quand il est devenu officiel que “ Star Wars ” passerait entre les mains de Disney, de nombreux fans étaient un peu effrayés par ce que la maison de la souris pouvait faire à leur saga galactique bien-aimée, et plus encore, après l’annonce d’une nouvelle trilogie et de nombreux spin-offs de leurs personnages bien-aimés.

Ce qui s’est passé après ces annonces était de l’histoire ancienne, puisque la nouvelle trilogie n’était pas du goût des fans et que le seul spin-off qui a vu le jour était celui de Han Solo, qui était plein de nombreux problèmes dans sa production. Même les fans de ‘Star Wars’ n’ont pas sauté de joie, et sauf quand on disait que le film n’allait pas inclure Harrison Ford.

Maintenant, le réalisateur du film, Ron Howard, a révélé au portail Lights, Camera, Barstool ce que Harrison Ford avait à dire à propos de la représentation par Alden Ehrenreich de son célèbre personnage.

«Harrison Ford a vraiment aimé ‘Solo’, et il était très favorable au film quand il l’a vu. Et il était si gentil et élogieux envers Alden. Il a dit quelques choses en public, mais en privé, c’était vraiment cool de le voir poser sa main sur l’épaule d’Alden et dire: «Bon boulot, garçon». Cela signifiait beaucoup. Alden a travaillé très dur et c’était une situation à très haut risque pour lui et c’était génial et vraiment un plaisir de travailler avec lui, ainsi que toute la distribution, ils sont juste un super groupe », a déclaré Howard.

Pour l’instant, cependant Au fil du temps, le film “ Solo ” a été mieux accepté par les fans, qui ont reconnu que les performances de l’ensemble du casting étaient une très bonne chose, ni Disney ni Lucasfilm n’ont parlé de continuer avec ces films, même si Ehrenreich avait déclaré qu’il s’était engagé à faire trois films.