Depuis qu’il a été révélé qu’il y aurait un nouveau film Dark Knight, la production a dû faire face à plusieurs problèmes, Des attaques de choix du casting aux cas de Covid sur le plateau qui ont cessé de tourner et maintenant un Batman du passé réagit à la performance de Robert Pattinson en tant que nouveau Caped Crusader.

Le choix de Pattinson comme nouveau Batman n’est passé inaperçu par personne, alors l’acteur a reçu des critiques négatives, ce qui indique qu’il ne fera pas une bonne interprétation du héros, cependant, après la première avancée du film, tout semble indiquer que la star fermera la bouche à ses détracteurs et montrera qu’il est digne de personnifier le chevalier noir.

Ainsi, après avoir vu la bande-annonce, les fans de ‘Batman: The Animated Series’ ont remarqué que le film reprenait la phrase emblématique “I’m Vengeance”, Ainsi dans une interview à Geek House Show, Kevin Conroy, qui était en charge du doublage du batman pour le dessin animé, a donné son point de vue sur ce fait et sur le choix de Pattinson.

«Je ne possède pas ces lignes, tu vois ce que je veux dire? Je dois mettre mon ego de côté et je dois accepter le fait que il y a beaucoup d’acteurs qui jouent aussi bien que moi à Batman. Je pense que c’était génial pour Warner Brothers de ne pas choisir une seule personne. Au début, je pensais que c’était fou parce que normalement ils jetaient un acteur et cet acteur devient le visage de la franchise. Donc, quand Michael Keaton a commencé et que j’ai pensé qu’il allait être Batman, alors vous avez George Clooney, Val Kilmer, Ben Affleck, qui l’ont fait un peu différemment. Ils avaient tous une force différente lorsqu’ils jouaient le rôle », a déclaré Conroy.

Il a également considéré que Pattinson apportera quelque chose de nouveau au personnage. «Pour moi, Mark Hamill est le Joker, il est le Joker. Il est l’incarnation du Joker, il est brillant et puis j’ai vu Heath Ledger et j’ai pensé, mon Dieu, c’est un autre genre de fou. Il n’est pas meilleur que Mark, mais il est brillant, c’est un autre genre de fou. Donc, différents acteurs apportent des choses différentes. J’adore que Robin Patterson fasse ça », a-t-il expliqué.

Cette façon est comment un ancien Batman réagit à la performance de Robert Pattinson Et s’il a déjà donné une chance à l’acteur, d’autres devraient faire de même et donner à la star un vote de confiance, car tout indique qu’il fera un excellent travail en se faisant passer pour l’un des personnages les plus emblématiques de DC.