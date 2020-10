Acteurs: Naomi Scott, Mena Massoud, Will Smith,

Réalisateur: Guy Ritchie

Durée: 128 minutes

Pays: USA

Année: 2019

Genre: Action

Classification: A

Synopsis

ALADDÍN, l’adaptation en direct et captivante du classique animé de Disney de 1992, est l’histoire passionnante du charmant jeune Aladdin errant, de la courageuse et déterminée princesse Jasmine et du Génie, qui pourrait être la clé de votre avenir. ALADDÍN est réalisé par Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Man from UNCLE), qui apporte son style unique d’action viscérale rapide à la ville portuaire fictive d’Agrabah, et est écrit par John August (Dark Shadows, Big Fish) et Ritchie, basé à ALADDÍN de Disney. Les stars du film: Will Smith (Ali, Men in Black) dans le rôle du grand Génie; Mena Massoud (Tom Clancy’s Jack Ryan) dans le rôle d’Aladdin, le malheureux mais charmant jeune garçon de la rue; Naomi Scott (Power Rangers) dans le rôle de la princesse Jasmine, la belle et déterminée fille du sultan; Marwan Kenzari (Meurtre sur l’Orient Express) dans le rôle de Jafar, le puissant sorcier; Navid Negahban (patrie) en tant que sultan préoccupé par l’avenir de sa fille; Nasim Pedrad (Saturday Night Live) dans le rôle de Dalia, meilleure amie et confidente libre d’esprit de la princesse Jasmine; Billy Magnussen (DANS LES BOIS) dans le rôle du beau et arrogant prétendant Prince Anders; et Numan Acar (La Grande Muraille) dans le rôle de Hakim, le bras droit de Jafar et le capitaine des gardes du palais.

